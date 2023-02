Llíria admite que se venden entradas de un festival que carece de permisos

El gobierno de Joanma Miguel reconoce que no hay expediente del Turia Music ni se ha llegado a ningún acuerdo para su celebración y se lava las manos con la venta de entradas

El caso del festival fantasma Turia Music, que desveló ESdiarioCV, un festival que está vendiendo entradas para el próximo 29 de abril en Llíria pese a no constar expediente en el Ayuntamiento, llegó al Pleno, donde la portavoz del PP, Reme Mazzolari, entrada en mano -es una de las que ha comprado ya la entrada- preguntó al equipo de gobierno de Compromís y PSOE que dirige Joanma Miguel sobre los pormenores del festival.

Sin embargo, el gobierno municipal de Llíria reconoció que no tiene aún constancia de expediente o confirmación oficial del festival Turia Music, y que, pese a que los carteles del festival llevan el logo del Ayuntamiento, no se ha llegado a ningún acuerdo aún de colaboración. Entonces, ¿Cómo es posible que se vendan entradas de un festival que aún no está autorizado?

El gobierno de Joanma Miguel se excusó en que los tiempos administrativos y los de venta de entradas son diferentes, y que los organizadores pidieron vender ya entradas para no tener que esperar. Eso sí, el Ayuntamiento se lava las manos y asegura que la venta de entradas es “bajo responsabilidad del festival”. Es decir, que en caso de pufo y de que el festival al final no se celebrara por falta de permisos, el Ayuntamiento no asume responsabilidad -pese a que están asegurando que lleva su patrocinio- y sería la empresa organizadora la encargada de asumirlo.

El tema de la empresa organizadora fue otro motivo de debate en el pleno de Llíria. Reme Mazzolari recordó que no hay CIF de la empresa y preguntó quién está detrás. El alcalde no supo responder, asegurando que no recordabas el nombre, “sólo que era en inglés”. Sin embargo, la empresa se llama Ritmo de Valencia SL, se constituyó el 9 de febrero en un domicilio de Llíria, y no es una empresa por tanto con experiencia previa en el sector.