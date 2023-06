Alcaldías a cara o cruz: los curiosos casos de la Comunitat Valenciana

Un municipio de la provincia de Alicante y otro de la provincia de Valencia se han jugado el gobierno de los próximos años lanzando una moneda al aire tras un empate a votos entre PP y PSOE.

Situación curiosa la vivida en un par de municipios pequeños de la Comunitat Valenciana donde, debido a un empate técnico de votos entre PP y PSOE, la alcaldía se ha tenido que jugar al más puro azar, sin papeletas, urnas o mesas electorales, simple y llanamente, lanzando una moneda al aire. Este ha sido el caso de los municipios de Alcosser, provincia de Alicante, donde, finalmente, el Partido Socialista ha ganado la partida en el clásico juego, 'Cara o Cruz', y María Ballesteros se convertirá en la nueva alcaldesa.



Y seguro que os preguntaréis, bien, una vez ganada la alcaldía, hay que gobernar, ¿Cómo se gobierna un pueblo con una edil elegida al azar?, pues muy sencillo, 4 concejales serán para los 'socialistas' y tres para los 'populares', conformando un Gobierno municipal de lo más pintoresco. Ballesteros, que ya ejerció de primera edil socialista entre 1999 y 2007 en la localidad de Gaianes (Alicante), ha celebrado la decisión que le permitirá ostentar la vara de mando y ha reconocido que ha sido "una sorpresa".



Otro municipio donde también se podría dar estas circunstancias es Gestalgar, provincia de Valencia, donde están a la espera de lo que decide la Junta Electoral después de haber declarado una papeleta como nula. Con ese voto denegado, el Partido Socialista obtendría la victoria, sin embargo, con esta decisión hay un empate a 207 papeletas entre el PSOE y el PP.



Los socialistas no están de acuerdo con esta decisión, con lo que no se celebrará el sorteo hasta que Junta Electoral resuelva el recurso que presentará el PSPV. Tiene de plazo para registrarlo hasta este sábado.



Según ha defendido el todavía alcalde, el socialista Raúl Pardos, este voto es válido porque es simplemente una papeleta rasgada que "no interrumpe" la lectura de la candidatura escogida. De considerarse válido, revalidaría como primer edil al tener un voto más que los 'populares'.



Además, el alcalde de Gestalgar ha explicado que estaban pendientes de la llegada de otro voto de una vecina del pueblo que está de Erasmus en República Checa, pero finalmente no ha llegado. "No creemos que llegue, por lo que vemos se ha quedado dando vueltas por el espacio", ha señalado.