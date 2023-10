La lucha de un alcalde rural por salvar el horno de su pueblo

Gátova busca hornero para dar servicio a los vecinos en el único horno que existe en esta encantadora localidad valenciana escondida en la Sierra Calderona

El municipio valenciano de Gátova ha perdido su único horno. En esta pequeña localidad de 412 habitantes escondida en plena Sierra Calderona, donde no llegan las grandes superficies, con población envejecida y donde las distancias se tornan un problema, el horno es vital importancia para los vecinos. Tras la marcha de sus anteriores inquilinos, el actual alcalde del PP, Jesús Salmerón, emprende una 'lucha' y trata de encontrar un nuevo hornero por tierra y aire para que los gatoveros no se queden sin pan.

Salmerón lleva días pidiendo ayuda para encontrar un nuevo hornero que regente el único horno de leña que hay. A través de las redes sociales ha publicitado el puesto y ha facilitado el teléfono de contacto y las condiciones, que aparecen en el cartel compartido por el primer edil.

El alcalde ha afirmado que " un municipio que no tenga un horno tiene un problema gordo. Más un pueblo como el nuestro que está a unos 50 minutos de la capital de provincia y que el núcleo urbano más cercano con servicio de pan está a 20-25 minutos. Es necesario. Tenemos a muchísima gente mayor que no dispone de vehículos y a otros tantos no tan mayores que tampoco. Durante la época en que el horno ha cerrado el nuestro era un pueblo con menos vida, porque las personas no se comunicaban tanto" afirma Jesús Salmerón, alcalde de Gátova.

Durante los últimos meses gracias a la gestión del Ayuntamiento y a la voluntad de ayudar contra la despoblación de Amparo, la actual propietaria del horno Amparin, y de Julián, del Horno y Pastelería 'el Ensanche' se ha conseguido contar con un servicio de pan tres días a la semana, pero no es la solución, ya que tal y como afirma el alcalde " es temporal, pan para hoy y hambre para mañana, y nunca mejor dicho, ya que llega el invierno y la gente consume mucho más pan".

En un horno " la persona que está detrás tiene que sentirlo como suyo” porque al final es “esa persona la que lo explota”, añade el primer edil que apunta que es “el punto de referencia del pueblo” en el que profundizar en ese componente socializador entre vecinos y gente que viene de fuera.

El alcalde, Jesús Salmerón, ha afirmado que “necesitamos que los pueblos sean un lugar digno para poder vivir” y que “la obsesión” de los ayuntamientos “pasa por dotar de posibilidades y de mejores atenciones” a sus municipios “para que las personas puedan llegar” con el fin de asentar población, algo vital para las localidades de la provincia como Gátova.