Los vecinos de Potríes confinados a causa de un incendio en una empresa química

El incendio se ha declarado a las 20:30 horas en una fabrica de productos químicos. El fuego ha provocado una gran humareda por lo que se ha decidido la confinación de los vecinos de Potries. Nueve dotaciones bomberos trabajan en la extinción. Fuente del Consorcio Provincial apuntaban a que la evolución es favorable y se espera que en las próximas hora se recobre la normalidad.

El Centre de Coordinació d'Emergències harecibido el aviso y el Consorcio Provincial de Bomberos ha establecido la evacuación de dos edificios próximos a fuego y el confinamiento preventivos de toda la población.

Actualització #Potries : @BombersValencia treballant amb 9 dotacions, 3 unitats de comandament i vehicle per a subministrament d’aire per repostar els equips de respiració dels Bombers. L’incendi continua totalment actiu pic.twitter.com/B8rBxZYI7W

El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut l'avís aquesta nit i el Consorci Provincial de Bombers de València ha establit l'evacuació de dos edificis pròxims a la zona de l'incendi i el confinament preventiu de tota la població. "Hem de tancar finestres i portes, perquè pot ser perillós respirar l’aire del carrer", ha indicat l'alcalde. A més, "l'Ajuntament ha habilitat dos edificis municipals per allotjar les persones que han hagut d'abandonar sa casa". Pel que fa al dispositiu d'extinció, hi treballen nou dotacions, tres unitats de comandament i un vehicle per a subministrar aire per a reomplir els equips de respiració dels bombers.