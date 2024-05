Benaguasil inicia las obras del nuevo aparcamiento disuasorio

Se ubicará en la zona de Beniaro y contará con 240 plazas de estacionamiento.

El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para dotar a Benaguasil de un nuevo aparcamiento en la zona de Beniaro, en la C/ De L’aigüa. El aparcamiento disuasorio estará ubicado en un terreno de 5.000 metros cuadrados y tendrá el acceso principal desde la glorieta de la C/ Valencia, por la C/ Molí Quelo.

El concejal Pedro Peris ha visitado la parcela en la que se están realizando los trabajos de adecuación de este nuevo parking que tendrá capacidad para 240 vehículos. Los trabajos que, van a consistir en la adecuación de las parcelas y de los accesos rodados a la misma, tendrán una duración de aproximadamente un mes.

Esta actuación se suma a otras que ya ha realizado el Ayuntamiento para la mejora del aparcamiento, como la nueva zona de estacionamiento junto al Polideportivo Municipal que ya está operativa.