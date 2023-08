Carlet obri les seues festes en la subhasta de palcos

Màxims històrics de recaptació a la subhasta de palcos amb 67.800 euros. D’esta manera, s’inicià un dels actes preliminars a les festes locals amb major tradició a Carlet

El Teatre Giner va ser l’escenari d’obertura de les Festes Majors de Carlet amb la tradicional subhasta de palcos. Anit s’aconseguiren màxims històrics de recaptació a esta subhasta per a aconseguir un espai privilegiat a la plaça Major. En total es recaptaren 67.800 € amb la subhasta de 38 palcos. El palco més car es va adjudicar per 2.150 € i el més barat per 1.150 € i la mitjana de tots ells ha sigut de 1.784 €.

D’esta manera, s’inicià anit un dels actes preliminars a les festes locals amb major tradició a Carlet. Carlet ha demostrat ser una ciutat molt compromesa amb els costums, tradicions i festes que fan que no es perden les arrels més pures dels pobles. El fet que s’haja aconseguit este rècord de recaptació demostra que els carletins i les carletines tenen moltes ganes de disfrutar de les festes.