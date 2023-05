Puig se compromete a hacer realidad el Ente Metropolitano de l'Horta

El candidato socialista, durante su acto en Torrent, ha apostado por una "alianza intergeneracional" y se ha comprometido a multiplicar los centros de día y hacer las residencias más humanas

La gira del president de la Generalitat, Ximo Puig, 'Per totes les plaçes' ha llegado hoy a Torrent, Horta Sud, comarca con gran fuerza socialista, donde ha querido destacar ponerla como ejemplo de industria familiar y modernización. Además, siguiendo con sus promesas electorales, el candidato socialista se ha comprometido a que en la próxima legislatura creará el Ente Metropolitano de l'Horta. "No se puede entender la movilidad y el conjunto de los servicios públicos sin una concepción y un espacio metropolitano", ha explicado Puig.

"Lo hemos querido siempre hacer desde el consenso, contando con la realidad existente y sin hegemonías porque al final son los ciudadanos los destinatarios y beneficiarios de estas políticas que mejoran la eficacia en la gestión. En la próxima legislatura esto será una de las grandes prioridades", ha insistido.

Asimismo, el dirigente socialista ha recordado que "los dos objetivos son el empleo y las familias" y ha añadido que "tenemos que seguir avanzando para no dejar a nadie al margen, el trabajo es la garantía de un proyecto de vida". Ante esto, ha anunciado que "si hay jóvenes que no encuentran trabajo durante un año, la Generalitat les dará uno porque no podemos permitir que haya ningún joven sin una oportunidad de trabajo".

Además ha recordado que "hay mucha gente mayor que lo está pasando mal" y ha insistido en que "no podemos dejarles solos, vamos a dar otra oportunidad a mayores de 50 años que por razones diversas se queden en el paro y se cronifique". Por ello, ha apostado por una "alianza intergeneracional" y se ha comprometido a "multiplicar los centros de día y avanzar hacia residencias más humanizadas".

Cortinas de humo de la derecha

Durante su intervención, Ximo Puig ha criticado que la derecha se invente "cortinas de humo" y, en este sentido, ha advertido que "en una semana decidiremos el futuro de nuestros pueblos y comarcas, hay que recordar de dónde venimos: de ese tiempo del PP con la corrupción, los recortes y la negritud absoluta". Sin embargo, ha destacado que "ahora la Comunitat Valenciana es líder en empleo, en innovación, hemos hecho posible una sociedad de respeto". Por ello, ha apuntado que "en estas elecciones podemos decir que hemos cumplido con lo que comprometimos: trabajo, recuperación de la dignidad y derechos". "Hemos sentado las bases de un nuevo horizonte para que cada ciudadano tenga su proyecto de vida asegurado", ha señalado.

Además, ha explicado que "en estas elecciones se trata es de decidir hacia dónde vamos, hacia adelante o hacia atrás, hemos conseguido inversiones que nadie podía imaginar, mientras ellos se gastaban el dinero con la F1, nosotros hemos convertido a la Comunitat Valenciana en el destino más favorable para la inversión"

En el encuentro han participado el alcalde de Torrent, Jesús Ros, la candidata a la alcaldía de Quart de Poblet, Cristina Mora; el alcalde y candidato socialista en Xirivella, Michel Montaner; la candidata a la alcaldía de Alfafar, Noelia García; la candidata a la alcaldía de Massanassa, Clara Quiles, y la alcaldesa y candidata socialista en Benetússer, Eva Sanz.