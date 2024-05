Sara Palma: "Sagredo no mejora los servicios y gasta un millón en autobombo"

La portavoz del PP de Paterna lamenta el "bloqueo" del Gobierno que no les ha permitido presentar ni una moción.

Sara Palma, portavoz y concejala del PP de Paterna denuncia la "falta de gestión" del gobierno del PSOE. En una entrevista en ESdiario hace balance del primer año de esta legislatura lamentando la falta de servicios frente al despilfarre en "autobombo".

- Viniendo del mundo empresarial este es tu primer año como concejala, ¿cómo estás viviendo la política municipal? ¿Es como esperabas o te ha sorprendido?

He conocido la cara más positiva de la política municipal. Esa cercanía con los vecinos que te permite escuchar sus problemas y tener la sensación de que, luego, vas a un pleno a aportar propuestas para solucionar problemas reales.

Sin embargo, las prácticas habituales del alcalde de Paterna me han hecho ver, de primera mano, las claves de la mala política. El municipalismo no puede consistir en mentir a los ciudadanos, ni en ocultarles la realidad por pura conveniencia política. Tampoco en escuchar las quejas de un vecino en un pleno y tomarlas como un ataque a tu gestión. Esto va de que los vecinos son tus jefes y hay quien, pese a llevar años gobernando, todavía está en proceso de entenderlo.

- ¿Qué balance haces del primer año en la oposición?

La oposición es complicada cuando el que gobierna tiene mayoría absoluta. Llevamos casi un año haciendo propuestas basadas en lo que nos cuentan los vecinos. En campaña siempre dijimos que no veníamos a inventar problemas nuevos, sino a solucionar los problemas de los vecinos.

El equipo de gobierno se limita a tumbar esas propuestas con enmiendas a la totalidad que sólo sirven para colgarse medallas por su gestión y nunca para abordar, con seriedad, esos problemas.

Bloquean nuestro trabajo y no me parece ético. Eso sí, sólo lo hacen sistemáticamente con nuestro grupo municipal, no con el resto de partidos. Saben que somos su principal amenaza y que, con nuestro trabajo diario, estamos consiguiendo que muchos vecinos de Paterna vean quién es en realidad su alcalde.

- ¿No hay relación y diálogo con el equipo de gobierno?

No es habitual. No hay negociaciones. Es un equipo muy hermético que gobierna para los suyos.

- ¿En Paterna sigues la línea de Mazón, de mano tendida y perseguir grandes pactos de derecha a izquierda?

Creo que es la manera de gobernar. La política de Mazón de gobernar para todo el mundo es la correcta. Cuando gobiernas, no gobiernas solo para quien te ha votado. Pero el equipo de gobierno en Paterna no sigue esa línea. Son más de la línea de Sánchez, la de levantar muros.

- Por ejemplo, ¿en qué propuesta ha presentado el PP y se ha encontrado con ese bloqueo?

Hicimos una propuesta para ampliar la presencia policial en la calle recuperando la policía de barrio e instalando una patrulla fija en cada barrio. Esta propuesta fue denegada por el PSOE. De hecho, nos dijeron que esa necesidad no existía, pese a que un mes después hubo una manifestación de vecinos en la puerta del Ayuntamiento preocupados por una serie de acontecimientos violentos que se daban en un barrio del municipio.

- Los datos del Ministerio no se pueden negar, los robos en Paterna han aumentado un 50% y ha aumentado el tráfico de drogas un 23% más.

Sí, y en cómputo general, la delincuencia ha aumentado en un 16% en el último año en Paterna, más que en municipios vecinos. No es un problema de un barrio en concreto, sino de todo el municipio. Hay muchos robos en viviendas, en locales, de vehículos, mucho tráfico de droga, peleas en la calle… Los vecinos nos transmiten que no se sienten seguros.

- ¿Es viable incrementar el número de policías teniendo en cuenta que las plazas de policía local están determinadas en base a la población por el Gobierno central?

Entendemos que existen tres maneras de abordar la falta de seguridad. Se pueden reorganizar y optimizar los recursos disponibles, se puede solicitar colaboración a la Delegación del Gobierno o se pueden exigir herramientas presupuestarias en Madrid.

Tenemos un alcalde que, como miembro del PSOE y senador, ocupa una posición privilegiada para actuar y ser exigente en cualquiera de esos tres escenarios. Sin embargo, elige no hacer nada, cuestionar los datos de un ministerio que dirige su partido y negar a los vecinos la realidad que viven cada día.

Tenemos 110 policías locales, que no está mal, pero, obviamente, tienen turnos. En el turno de noche no llega a una patrulla para 75.000 habitantes y una extensión en kilómetros cuadrados muy amplia. Según la Unión Europea, deberían ser más.

Para Sagredo, lo primero es la imagen de Sagredo. Le da igual que haya vecinos que se sientan inseguros en su propio barrio y trata de tapar esa realidad con vídeos en redes sociales.

- ¿Y en tu ámbito, como directora de centros educativos, trabajo que compaginas con el de concejala, cómo calificas el estado de las infraestructuras, existen deficiencias?

Un ejemplo es la construcción del IES en Valterna. El Botànic, en ocho años, no lo hizo. El alcalde tenía a su partido en la Generalitat y le faltaron ganas, o influencia, para que se llevase a cabo.

El problema con las infraestructuras en Paterna es que el alcalde no las aborda. Pasó con el puente de Mas del Rosari, también. Ese puente surgió en los presupuestos participativos, fue aprobado y se iba a pagar al 50 % con fondos europeos, por lo que el Ayuntamiento sólo tenía que ejecutar y facilitar. No lo hicieron, los presupuestos caducaron y nos quedamos sin el puente.

Esto es política socialista de manual. Tapan un problema con un anuncio y, al final, todo queda en nada.

El Plan Edificant no se ha traducido en nada para Paterna: ni construcciones, ni mejoras. Esa ha sido toda la influencia de Sagredo durante los ocho años del Botànic.

Con los fondos europeos ocurre lo mismo. Paterna apenas solicita fondos y el PSOE se muestra, incluso, orgulloso de ello. La realidad es que, cuando los han pedido, no han sabido gestionarlos y les ha tocado devolverlos con intereses.

-¿Qué partidas de fondos europeos podría aprovechar Paterna?

En temas de eficiencia energética, por ejemplo, hay casi infinitos fondos europeos. Hay comunidades energéticas, pero no las han llegado ni a pedir, cuando Paterna sí que se ajusta a los criterios.

Cada ayuda a la que no se opta por culpa de una gestión ineficaz es una oportunidad perdida para Paterna. Eso es lo que debe preocuparnos, que la desidia del equipo de gobierno la pagan los vecinos.

- ¿Cuál es la situación o previsiones del reclamado y tan anunciado Hospital?

Por el momento no hay ningún avance. Lo que sabemos es que, a pocos meses de las elecciones locales, Ximo Puig promocionó una maqueta de hospital en Paterna. Y digo “una maqueta” porque no existían presupuestos, plan de viabilidad o plan de comunicaciones. Como empresaria, cuando detrás del anuncio de un proyecto no hay un plan de viabilidad económica, me hace dudar de si realmente pretendía llevarse a cabo.

Además, un asunto que me parece muy grave es que hay vecinos que aseguran que recibieron llamadas durante la campaña electoral anunciándoles que Paterna tendría un hospital.

En mi opinión, era todo una estrategia política de cara a ganar puntos en la campaña electoral. Sagredo nos prometió que iríamos andando al hospital, pero sólo quería que fuéramos corriendo a votarle.

- ¿Y cómo es la relación con Vox?

Con el resto de los equipos municipales tenemos una buena relación. Sin problemas. Discrepamos, como es normal, pero solemos coincidir en que muchos de los asuntos que preocupan a los vecinos están muy por encima de la ideología o las siglas.

Algo que nos une es la cruzada del PSOE en Paterna para tratar de invisibilizarnos. Todos los Grupos Municipales de la oposición estamos fuera del Ayuntamiento y ubicados en barrios alejados del centro. El Partido Popular está en Terramelar, Vox está en La Cañada y Compromís está en La Coma, con lo cual hay mucha distancia entre nosotros y con los funcionarios del Ayuntamiento. ¿Cuál es el objetivo? Que estemos lejos del día a día de la acción de gobierno, de los entresijos del Ayuntamiento de Paterna, y que la tarea de fiscalización sea más complicada.

- ¿Qué objetivos reales se marca el PP de Paterna como oposición?

Somos la alternativa a este alcalde y a sus políticas. Ayudamos a la gente en cosas pequeñas del día a día, elevamos a pleno sus problemas, denunciamos en prensa y redes sociales aquello que no nos parece correcto. Vamos destapando la realidad que hay detrás de la gestión del PSOE en Paterna, que no dista mucho de las políticas de Pedro Sánchez en Madrid.

-¿Cuál es la situación de los barrios?

Hay barrios verdaderamente olvidados. En general todos los que no están cerca del núcleo urbano, pero incluso en el núcleo urbano la zona de las

cuevas y La Torre están en un estado de abandono lamentable. El PSOE ha entendido que esos núcleos de población no son su principal granero de votos para optar a su mayoría absoluta y ha optado por abandonarlos.

En La Cañada, por ejemplo, hace muchos años que va creciendo una

iniciativa de segregación. La Cañada está muy aislada de Paterna, porque el municipio queda fragmentado por el Polígono Fuente del Jarro. Se queda aislada de todos los servicios. Y, además, es una zona donde se pagan muchos impuestos y hasta las calles son poco transitables para salir a pasear.

El PSOE siempre hace referencia a la suciedad. Pero no es solo suciedad, son ramas y hierbajos de dos metros de alto. Eso no es cosa de no haber limpiado en una semana, eso es cosa de no hacer mantenimiento en años.

- ¿Si no aprecias mejoras en los servicios dónde se está destinando el presupuesto de Paterna entonces?

Es difícil ser específicos con el presupuesto, porque algunas partidas no son del todo claras. Se abusa de partidas de “Otros gastos” que no reflejan todo al detalle.

El gasto en publicidad y marketing del alcalde es descomunal. Por Paterna circulan revistas, editadas por el Ayuntamiento, con fotos suyas. Envía cartas con su foto a las casas y tiene un equipo de marketing más a su servicio que al servicio de Paterna.

En cualquier caso, considero que todo va mucho más allá de las cuantías y hay que poner el foco en la gestión. Si se invierte en un servicio de jardinería pero no se limpian los alcorques de La Cañada, existe un problema de gestión. Si se invierte en seguridad pero aumentan los delitos, existe un problema de gestión.