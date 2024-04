Llíria millorarà la connexió amb l'A-3 i la CV-35 amb ajuda de la Diputació

La Diputació de València i l'ajuntament de Llíría subscriuran un conveni per a millorar la CV-3706, coneguda com a carretera de la Vilamarxant, en el tram que va des del carrer Juan Izquierdo fins a la rotonda connexió de Benaguasil a CV-35.

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, indica que “és una via que té un trànsit considerable perquè és l'eixida natural cap a l'A-3 per la CV-50, d'una banda; i a la CV-35 en l'altre sentit. Per això hem considerat esta actuació com a prioritària”.

En este sentit, Mazzolari, explica que “l'ajuntament ja comptava amb un projecte constructiu, però el cost de l'actuació era inassumible per les arques municipals. Per això s'ha optat per la fórmula del conveni, la qual ens estalvia el temps i els diners que implicaria la redacció d'un projecte propi de la Diputació”.

“Esta fórmula -continua la també vicepresidenta segona de la Diputació- ja s'ha utilitzat a Gandia, i es replicarà amb altres ajuntaments com Puçol, Calles o Llaurí, apostant així per la col·laboració entre administracions”.

Per part seua, el regidor de Mobilitat Sostenible i Camins de Llíria, Paco García, assenyala que “la carretera de Vilamarxant és una carretera que va cedir la Generalitat a l'ajuntament fa anys, però les seues dimensions i característiques feien inviable econòmicament que poguérem assumir la renovació de la via”, i ha volgut “agrair la col·laboració de la Diputació, assumint el cost de l'actuació que arreplega el projecte constructiu amb el qual comptàvem a l'ajuntament”.

Amb un pressupost de licitació de 658.000 euros, la intervenció sobre la CV-3706 consistirà principalment en actuacions de reparació, pavimentació i senyalització, per tal de millorar la seguretat de la carretera.