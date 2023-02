Mazón se compromete con la finalización de la CV-60

“El Gobierno de Puig nuevamente va a faltar a sus compromisos, ya que prometió que en 2023 iban a empezar las obras y no va a ser así”, ha señalado el líder 'popular' en L’Olleria.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido hoy, durante un acto en l'Olleria, a finalizar la ampliación de la CV-60 y ha defendido la obra “como eje que vertebrará cinco comarcas, económico y que mejorará la seguridad vial”.

El líder 'popular' ha visitado hoy l’Olleria, donde se ha reunido con el alcalde y candidato del PP a las elecciones municipales, Ramón Vidal. El presidente del PPCV ha recordado que la ampliación de la CV-60 conecta el interior con la costa “y es un eje que mejorará las posibilidades del comercio y del turismo, además de favorecer que los municipios no queden aislados”. La CV-60 es uno de los ejes principales de la red de carreteras autonómica y conecta, de oeste a este, las comarcas de L'Alcoià, El Comtat, La Vall d'Albaida, La Costera, La Safor y La Marina.

El presidente del PPCV ha señalado que el Gobierno de Puig “nuevamente va a faltar a sus compromisos”, ya que, según ha recordado, el conseller Arcadi España prometió que en 2023 iban a empezar las obras “y no va a ser así”. Mazón ha señalado que la falta de infraestructuras “es un problema no solo para los desplazamientos de los vecinos, sino para la despoblación y para la implantación de empresas, con el consiguiente perjuicio económico para la zona”. “El interior de la provincia de Valencia no existe para Puig y Sánchez”, ha asegurado. Durante la jornada el presidente del PPCV ha visitado también Galol, un grupo de empresas auxiliares de la industria metálica y plástica, creada en l’Olleria en 1972.