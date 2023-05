Compromís premia y mete a dos imputados en la lista de la Pobla de Vallbona

El PP exige al alcalde Josep Vicent Garcia que los investigados renuncien al acta si salen elegidos “por coherencia con lo que predicaban” mientras estos callan y van en puesto destacado

El Partido Popular de la Pobla de Vallbona ha exigido al alcalde y candidato de Compromís, Josep Vicent Garcia i Tamarit, que se comprometa a que sus concejales Iris Marco y Francisco Javier Novoa, números tres y cuatro a su vez de la candidatura que Compromís presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo, “renuncien si salen elegidos” tras ampliarse la querella por la que están imputados.

En concreto, el PP ha recordado que los ediles Iris Marco y Francisco Javier Novoa están siendo investigados por el Juzgado número 2 de Llíria por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental por el caso de las oposiciones a la Policía Local de la Pobla de Vallbona, y ahora el juez decide ampliar la querella y mantener investigados a los ediles hasta nuevas declaraciones en enero.

El PP ha señalado que “no sólo no han dimitido como concejales estos meses que han estado imputados, sino que Josep Vicent Garcia i Tamarit les premia y les pone en un puesto destacado de la lista, el tres y el cuatro. Ahora el alcalde se encuentra que el caso se complica y se alarga. Por coherencia Josep Vicent Garcia i Tamarit debería comprometerse públicamente a que, si el 28 de mayo Iris Marco y Francisco Javier Novoa salen elegidos concejales, no recogerán el acta y no formarán parte de la nueva corporación municipal”.

“Compromís y Josep Vicent Garcia i Tamarit debe hacer lo que tanto exigían al PP durante años. Deben hacer lo que marcaba su propio código ético hasta que curiosamente llegaron al gobierno y lo cambiaron. Debe hacer lo que le pidieron a Mónica Oltra: dimitir al verse imputados y con su causa además prolongada. Por respeto a los ciudadanos de la Pobla, ya está bien de su doble moral de pedir a los demás y no aplicárselo a uno mismo”, subrayan desde el PP.

Durante el Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona para tratar este asunto, el candidato del PP, Abel Martí, puso en evidencia que “el expediente del caso está incompleto y esto señala mal olor. Hablar de regeneración política no es lo mismo que ponerla en práctica y eso es lo que hace precisamente Compromís y Josep Vicent Garcia i Tamarit”.

La respuesta de los concejales ante el Pleno fue callar “por recomendación de sus abogados” y además el alcalde reconoció que el expediente está incompleto y que “de asuntos que están judicializados prefieren no pronunciarse”. Desde el PP subrayan que los ediles no contestaron si aceptaran el acta de concejal en caso de ser elegidos concejales en las elecciones y estar imputados.

“Si los ediles imputados no quieren contestar, Josep Vicent Garcia i Tamarit tiene una oportunidad de oro para demostrar su compromiso con la transparencia y asegurar que no recogerán el acta si salen elegidos… salvo que él tenga algo también que callar o que sea un hipócrita y no ponga limpieza en su partido como pide a los demás. Los ciudadanos tienen derecho a ir a votar sabiendo cuál es el compromiso real de Compromís y Josep Vicent Garcia i Tamarit con la limpieza política”, ha concluido el PP.