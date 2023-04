"La gente sigue muriendo": Alfafar desmonta a la ministra por el paso a nivel

El alcalde exige a Raquel Sánchez que pida perdón y asuma su compromiso del soterramiento de las vías donde han fallecido 76 personas y los vecinos aseguran que tienen "miedo".

La muerte de una joven arrollada en el paso a nivel de Alfafar el pasado miércoles ha sido el detonante de un conflicto entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento. Ya son 76 víctimas en este paso a nivel que debería estar soterrado desde 2017. El alcalde, Juan Ramón Adsuara, desmonta la acusación de la ministra Raquel Sánchez, que echa la culpa al consistorio de la muerte de la joven.

Los vecinos de Alfafar aseguran a ESdiario que tienen "miedo" y "respeto" al paso a nivel debido al nivel de peligrosidad. Soterrar las vías es una reivindicación popular desde hace años, pero se mantiene congelada. Según el Ministerio, porque el Ayuntamienro aún no ha dado el visto bueno.

En cambio, Adsuara ha destapado que el 4 de abril el Ayuntamiento de Alfafar recibe un correo del departamento de dirección de Adif en el que se indica que "los técnicos no comienzan a trabajar en Alfafar porque están a la espera de indicaciones de la minisitra". "Las acusaciones que hemos tenido tristemente quedan desmonatadas" ha valorado el alcalde.

"Es de muy poca responsabilidad. Es politizar las cosas. El problema que tenemos es que ha fallecido una persona que todavía no está ni enterrada y la minstra está en una batalla legal. Es una falta de respto a la familia y a los vecinos. Las competencias son del Ministerio y no puedes acusar a ayuntantamientos. No cabe en palabras de una ministra que represneta a 50 millones de españoles", ha replicado el alcalde de Alfafar en declaraciones a ESdiadio. Adsuara pide el cese de Raquel Sánchez o "por lo menos pedir perdon a los alcaldes".

Tanto el consistorio como la Plataforma por el Soterramiento estudian cómo llevar al juzgado a Adif por la "contaminación acústica, de movilidad y muchos incumplimientos que no nos hacen caso".

La Plataforma ha convocado una concentración a las 20 horas de este jueves en la localidad. Será una protesta silenciosa y de apoyo a la familia. Desde el movimiento vecinal destacan que "la gente pedimos derecho a descansar. Hay 100 denuncias con partes médicos. También el derecho a que nos nos atropellen, por despiste o negligencia, pero si estuviera vallado me doy contra la pared. Reivindicamos los derechos a que no muera más gente. Si no hay voluntad seguiemos 'erre que erre' y la conciencia del Ministerio y Adif qur cargue con los muertos. Nosotros hacemos todo lo posible y ellos se agarran a la normativa. La gente sigue muriendo y la gente sigue enfermando".