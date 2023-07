Carlet beca 45 estudiants a l’estiu

La convocatòria distingix entre: les pràctiques a l’Escola d’Estiu que es realitzen al llarg del mes de juliol i la resta de becats ocuparan el seu lloc de treball fins al 31 d’agost.

L’Ajuntament de Carlet ha becat 45 joves estudiants per a la realització de pràctiques formatives a l’estiu. D’esta manera es dona l’oportunitat a joves estudiants universitaris i de cicles formatius de grau mitjà i superior a treballar durant uno o dos mesos i tindre una primera pressa de contacte amb el món laboral per al qual s’estan preparant. Estes beques formatives estan dotades amb 500 € mensuals.

Les 45 beques convocades per a enguany es reparteixen de la següent manera: 30 beques per a l’Escola i l’Aventura d’Estiu, 6 beques per a Serveis Administratius, 2 beques per a Biblioteca, 2 beques per a Serveis Socials, 1 beca per a l’Oficina Tècnica d’Urbanisme, 1 beca per a Informàtica, 1 beca per a Comunicació-Periodisme, 1 beca per a Tresoreria i 1 beca per a Esports.

La convocatòria distingix entre dos períodes diferents: les pràctiques a l’Escola d’Estiu i d'Aventura es realitzen al llarg del mes de juliol i la resta de becats ocuparan el seu lloc de treball fins al 31 d’agost.

Tindre 18 anys complits o trobar-se cursant algun dels ensenyaments oficials son alguns dels requisits que han tingut que complir els estudiants per a presentar-se al Programa BECarlet 2023. Els estudiants becats van ser rebuts per l’alcaldessa, Laura Sáez, i els regidors d’Educació i Joventut.