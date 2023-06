Sáez: "Los ciudadanos de Carlet han dicho que no querían el Gobierno que tenían"

Laura Sáez, nueva alcaldesa de Carlet, buscará, estos cuatro años, construir una ciudad de la que los 'carletins' se sientan orgullosos.

Carlet vuelve a tener una alcaldesa del Partido Popular tras 8 años de Gobierno PSOE-Compromís. Laura Sáez, sucesora de la histórica alcaldesa popular Mª Ángeles Crespo Martínez, quien estuvo desde 1995, hasta 2015, al frente del Ayuntamiento, consigue de nuevo la alcaldía del municipio de Ribera para su partido al tercer intento, a pesar de que en 2019 se quedó muy cerca de gobernar. Sáez cuenta a ESdiario CV cómo han sido estos 8 años al frente de la oposición, cuáles creen que han sido las claves para Gobernar y cómo será la Carlet que ella quiere para sus vecinos.

Entrevista íntegra en nuestro canal de Youtube.

- ¿Qué le llevó a entrar en el mundo de la política?



Yo, cuando apenas tenía 15 años, era una niña que leía la prensa todos los días, que le interesaba todo lo vinculado a la política, a pesar de que en casa no teníamos una gran cultura del mundo político, yo no sabía ni a quién votaban mis padres porque no me lo querían decir, hasta que un día una amiga me dijo que había un mitin del PP en Carlet y fuimos.



A partir de ahí, desde ese día, me vinculé al partido y nunca he dejado de estar en él. Empecé desde bajo, cuando no tenía edad ni para afiliarme, era una colaboradora que ayudaba activamente y con el tiempo, poco a poco, fui escalando, en el buen sentido de la palabra, hasta llegar a ir de número dos en la lista hasta el día en el Mª Ángeles Crespo Martínez me comunicó que no se iba a presentar y que quería que yo fuera la cabeza de lista. Una vez asumí el reto, en 2015, yo he vivido de todo. Las primeras elecciones quedamos como segunda fuerza, perdiendo las elecciones, la segunda ve que me presento, en el año 2019, ganamos las elecciones con un 44,4% de los votos, pero no gobernamos a pesar de faltarnos un solo concejal para la mayoría absoluta, y a la tercera, hemos conseguido el apoyo de los ciudadanos para gobernar con una mayoría lo suficientemente holgada para no tener que pactar con nadie, a priori, que es nuestra voluntad.

- ¿Alguna vez se planteó dejar la política?



La verdad es que no. He tenido oportunidades, yo he estado estos cuatro años de oposición trabajando en el grupo popular de la Diputación como asesora, estoy en bolsas de trabajo de la Generalitat y me han llamado para cubrir vacantes, pero tenía claro que esta oportunidad había que vivirla. ¿Qué habría pasado si no llegamos a conseguir ahora mayoría absoluta? Mi hija, que tiene 8 años, las semanas antes de las elecciones, me lo preguntaba porque íbamos por la calle durante todos estos meses y la gente nos decía “vas a ganar” o “tu madre va a ser alcaldesa”, y lo hemos tenido que gestionar con un poco de pedagogía porque podía pasar cualquier cosa.

Yo a mis hijas les decía, “el domingo pueden pasar tres cosas, la mamá puede perder, la mamá puede ganar y no gobernar, o la mamá puede ganar y tener la mayoría suficiente, pase lo que pase, tenemos que ser los mismos” y fuimos así gestionándolo hasta que un día mi hija me preguntó “¿y si no ganas, qué va a pasar” a lo que yo le contesté que no me volvería a presentar, porque yo creía que no debía, y mi hija me dijo que no le parecía bien. Afortunadamente, esto no ha pasado y hoy tenemos la mayoría suficiente para poder gobernar.

Hay unas medidas que hay que tomar de forma relativamente inmediata, pero después hay otros proyectos que no dependen propiamente del Ayuntamiento, pero que tenemos que ver largo plazo.

- ¿Cuáles crees que han sido los motivos para que los ciudadanos de Carlet le hayan dado su apoyo?



Yo hago una lectura que intento que sea lo más realista posible. Tras lo que pasó el día 28, creo que los ciudadanos de Carlet nos han dado una confianza prestada, lo que han dicho es que no les gustaba el gobierno que tenían y piensen que la alternativa somos nosotros, el partido que yo lidero. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar y será de aquí cuatro años cuando los ciudadanos nos dirán si realmente merecemos su confianza o no porque ya valorarán nuestro trabajo. A día de hoy lo que han valorado nuestros vecinos es el trabajo del equipo de gobierno anterior y es lo que han dicho que no querían que continuara.



- ¿Cuál será su modelo de ciudad?



Creo que tenemos que ponernos unas gafas bifocales, tenemos que ver a corto y a largo plazo. Hay unas medidas que hay que tomar de forma relativamente inmediata, pero después hay otros proyectos que no dependen propiamente del Ayuntamiento, pero que tenemos que ver largo plazo. Por ejemplo, si ahora el objetivo de esta legislatura es que se ejecute la ronda sur, yo ya he hablado con algún técnico de la Conselleria para ir pensando ya en rallar la norte, en ir dibujando un puente, que a lo mejor los vecinos de Carlet lo ven de aquí 20 años, pero tenemos que ir planificando ya. ¿Qué modelo de ciudad es el que quiero? Pues aquella de la que los ‘carletins’ se sientan orgullosos.

Una de las decisiones que voy a tomar va a ser juntar la concejalía de asuntos sociales con la de formación y empleo.

- ¿Cuál será su primera medida de Gobierno?



Creo que uno de los puntos fundamentales es el problema que hay de seguridad. Yo hay una cosa que he comentado muchas veces y es que, desgraciadamente, Carlet se ha convertido en mercado, de la zona sur de Valencia, de la heroína, esto comparta que vengan personas adictas a la heroína y que se queden por las calles de Carlet necesitando dinero para poder comprar su adicción. Todo esto está provocando graves problemas de inseguridad ciudadana. Por lo tanto, el primer punto será llamar con la delegada de Gobierno, a pesar de que sé que está en una situación un poco interina, y poder afrontar este tema.



- Al margen del problema de seguridad, esto también se trata de un problema social, habrá que ayudar a estas personas…



Sí, son cuestiones diferentes. El problema de seguridad se da porque viene gente de otros pueblos a Carlet, al ser el supermercado de la heroína, y en el momento en el que se acabe con estos puntos de venta esta gente se irá a otros lugares o a sus pueblos. Por supuesto que hay que ayudar a todo aquel que se quiera dejar ayudar, vamos a ser sensibles con temas sociales, pero, a raíz de esto, una de las decisiones que voy a tomar va a ser juntar la concejalía de asuntos sociales con la de formación y empleo porque pensamos que, por un lado, hay que ayudar, pero por el otro lado también queremos la implicación del ciudadano para darle oportunidades y que finalmente encuentre un empleo.