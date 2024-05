VII Edición de los Premios Nacionales Medicina Siglo XXI

La doctora Isabel de la Azuela Tenorio, médico internista del Hospital Ruber Internacional, recibe un galardón por su trayectoria profesional.

La doctora Isabel de la Azuela Tenorio, médico internista del Hospital Ruber Internacional, ha recibido un galardón de los Premios Nacionales Medicina Siglo XXI, organizados por la publicación El Suplemento, por su trayectoria profesional, con más de 20 años de experiencia, liderando el manejo de enfermedades complejas, pacientes pluripatológicos y de difícil diagnóstico y consulta de alta resolución.

Estos galardones de la Sanidad, promueven la excelencia y el conocimiento a través de la docencia, la investigación, la atención al paciente y el networking proactivo.

En la gala celebrada el pasado mes de abril en el Hotel The Westin Palace de Madrid, los organizadores han destacado que los profesionales premiados trabajan a diario con gran dedicación en un sector que merecen un gran reconocimiento, especialmente tras los últimos años.

En esta VII Edición han sido 30 especialistas los premiados, que abarcan áreas variadas dentro del campo de la medicina como Cirugía Cardiaca, Neurología, Oncología Médica, Cardiología, Cirugía Oral y Maxilofacial, ORL, Urología o Medicina Interna, entre otras muchas.

La Dra. Isabel de la Azuela Tenorio, ha recibido la distinción en la categoría de Medicina Interna, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Master en Patología Trombótica por la Universidad de Navarra y un Master en Nutrición y Dietética de la Universidad Oberta de Cataluña.

Tiene formación en Gestión Clínica y Gestión de la práctica privada y concertada en medicina Interna.

En la docencia, la Dra. Isabel de la Azuela Tenorio ha participado como tutor en el Master en Medicina de Emergencias de la Universidad Complutense de Madrid y como profesora asociada de Patología Médica en la facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU.

Su participación en la International Network for Venous and Arterial Thrombosis Excellence in practice INNOVATE y ensayos clínicos como Mariner, Garfield y Cosimo, reflejan su compromiso con la excelencia y la innovación en la práctica médica