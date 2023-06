San Isidro 21ª. Uceda Leal y Sebastián Castella, con orejas. Morante, decepción.

Una para el torero clásico y la faena medida de Uceda Leal, que suma junto a Sebastián Castella por sus ganas y mérito. Morante, inédito, se va de Las Ventas de vacío.

La última de San Isidro de a pie nos trajo una corrida de El Torero, bien presentada, muy astifina, y otro más de José Vázquez. Y también el clasicismo de Uceda Leal y la profesionalidad y mérito de Sebastián Castella. Morante no tuvo toros. O mejor dicho, y para ser sincero, no lo sé. Más adelante les explico.

El toreo clásico y eterno de manos de Uceda Leal

Da gusto ver a Uceda Leal. Su torero, -hace 27 años que tomó la alternativa-, es el toreo de siempre, clásico, natural, elegante. Pareciera que es de otros tiempos. Y no, no es que antes se toreara mejor. Pero, sí creo que distinto. Ver cómo baja la mano el madrileño, cómo compone, por ambos pitones. Cómo estructura su faena. Todo ello, es un placer verlo y disfrutarlo. Lástima que fallara a espadas, algo incierto, pues antes era muy seguro. Ahora, no se sabe. Pero sí, que da gusto verlo torear.

Derechazo de Uceda Leal, con su toreo muy clásico.

Con el cuarto, un toro que parecía una lámina de La Lidia, el madrileño nos permitió ver su versión más plástica y asentada del toreo, con un morlaco que le desafiaba con coladas y que gracias a la firmeza de Uceda terminó al final yendo a mejor. Faena que desde el principio caló entre los presentes a lo largo de una labor medida, iniciada por el izquierdo, mientras le salía la raza serena por los avisos que le enviaba el de El Torero.

Uceda, lleva entregado al toro.

Derechazos, naturales, redondos, molinete, pases de pecho, en definitiva variedad en su concepción, que precedieron a un espadazo, ahora sí, de premio, lo que le valió una oreja tras fuerte petición.

Castella quiso revalidar la Puerta Grande

Sebastián Castella venía muy dispuesto a Las Ventas con la aureola ganada en su tarde anterior y a ser uno de los triunfadores del presente San Isidro. Tenía que revalidar lo realizado hace unos días y se lo propuso con la seriedad que le caracteriza.

Natural de Castella de mano baja y asentado.

Desafió al viento, muy firme con la muleta, administrando bien los tiempos entre tanda y tanda, con la certeza de quien se siente seguro. Y por ambos pitones se los fue robando al remendón de José Vázquez, al natural y sobre todo a derechas, con la muleta siempre muy puesta, hasta dejar una entera, candidata a premio, que pondrá a los jurados a cavilar si votar a ésta, la de Uceda, la de Luque del otro día y algunas más.

Mérito de Castella que se mantiene en el ruedo pese a llevar una cornada.

Ya en el sexto, quiso hacer méritos para repetir la gloria de la salida por la Puerta Grande. Protestaba y punteaba el toro y sin ademán de amilanarse, inició el francés su faena con doblados y por alto. Perdía pasos el "monsieur" y rectificaba si era preciso cuando se notaba fuera de cacho. El de El Torero no era fácil.

Se le coló el toro por el izquierdo y sufrió una voltereta, - cornada incluida-, evidenciando el peligro sordo que tenía. Castella tuvo mérito al mantenerse en el ruedo. Ni se turbó, trasteó y dejó una entera baja, es cierto, con el fin de asegurar, encunándose y a por todas. Y todo esto, sin mirarse la herida que llevaba en su muslo. El francés ganó la batalla.

Morante, otra tarde más

No lo hizo así Morante de la Puebla. Sus verónicas de recibo, ganando terreno y llevando al toro hasta los medios, no fueron más que un espejismo. En el segundo, salvo el extraño que le hizo al de La Puebla, servidor no sabe si era un barrabás o llevaba algo más.

Morante recibe a la verónica a su primero.

Como tampoco tengo claro si el quinto se quedaba tan corto por voluntad genética o por la leña recibida en varas bajo la jurisdicción de Pedro Iturralde, más que probablemente siguiendo las órdenes del matador.

Lo que sí sé es que el clasicismo de Uceda Leal y el valor y las ganas de Castella fueron premiadas con sendas orejas por su toreo y sus espadazos de grandes mosqueteros.

Reseña:

21ª de San Isidro. Plaza de Las Ventas. Lleno de "No hay Billetes"

Toros de El Torero, excelente de presentación y juego desigual. Uno de José Vázquez, (3º) manso y con dificultades.

José Ignacio Uceda Leal. Silencio y Oreja.

Morante de la Puebla. Silencio y Pitos.

Sebastián Castella. Oreja y Ovación con Saludos camino de la enfermería.

Parte de Enfermería:

"Herida por asta de toro en la cara interna del tercio inferior del muslo izquierdo con dos trayectorias: una ascendente de 20 centímetros que produce destrozos en músculos vasto interno y recto anterior; y otra hacia atrás de 15 centímetros que produce destrozos en músculo vasto interno y que alcanza el fémur. Es trasladado a la Clínica Fraternidad Mupresa-Habana con pronóstico grave.

Firmado: Dr. Máximo García Padrós y Dr. Máximo García Leirado".

Cornada de grave de Sebastián Castella.

Cuadrillas:

Destacaron, en varas: Agustín Romero; en la brega: "El Niño de Aravaca", Lili, Angel Gómez Escorial y José Chacón. Y en banderillas: Angel Gómez Escorial, Juan José Trujillo, José Chacón, "El Niño de Aravaca" y Rafael Viotti.

