7 plantas para poner en espacios con poca luz

Baños, rincones mal iluminados, habitaciones oscuras... si te gustan las plantas prueba con estas

No todos tenemos la suerte de tener una terraza o un baño luminoso, pero eso no significa que debamos renunciar a las plantas y a sus múltiples beneficios. Aquí te enumeramos unas cuantas que van a alegrar tu hogar y hacerlo más acogedor ya que la falta de luz no les afecta. ¿Te animas?

1- Cintas

Son unas auténticas supervivientes ya que además de poder crecer en la semi penumbra, se adaptan perfectamente a lugares fríos, por eso son ideales para baños. Además, por su forma de crecimiento quedan muy bonitas en maceteros altos o colgantes.

2- Aspidistra

Aguantará incluso en los rincones más oscuros de tu casa a cambio de tener un poco de humedad. Asegúrate de pulverizar de manera regular sus hojas y crecerá fuerte y sana.

3- Sansevieria

También conocida como lengua de suegra por el aspecto de sus hojas, largas y afiladas, es sumamente resistente. Además, tal y como apunta un informe de la NASA, esta planta tiene la capacidad de convertir en oxígeno algunas sustancias tóxicas como el benceno y el formaldehído presentes en los muebles nuevos y en los contrachapados.

4- Calathea

Además de bonita es muy decorativa, eso sí, si la colocas en lugares con poca luz no te dará flores, pero sus hojas no tendrán ningún problema para crecer y multiplicarse

5- Dracaena

Hay muy pocas plantas que resistan tanto como la dracaena ya que no solo se mantienen en lugares sombríos sino que también requieren muy poco riego. Muy apropiada para los que no tinene demasiada "mano verde"

6- Espatifilo

Sus abundantes hojas le darán otro aire a tu hogar. Es otra de las plantas que crecen perfectamente en los baños

7- Zamioculcas

Si la colocas en un lugar poco iluminado sus hojas serán de un verde más claro que si les da la luz de forma directa, pero seguirán siendo igual de bonitas.