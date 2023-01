¿Sabes lo que te depara 2023 según el horóscopo chino?

Es cada vez más popular por lo afinado de sus predicciones, según los expertos

El próximo. De enero comienza el año nuevo chino que se rige por periodos lunares y se inicia en la segunda Luna Nueva acaecida tras el solsticio de invierno, de ahí que cada año se celebre en una fecha diferente aunque siempre en el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

Es en esta fecha cuando los ciudadanos chinos consultan su horóscopo para todo el año, un horóscopo que cada vez es más popular en el mundo occidental y cuyo nacimiento se remonta a la dinastía Han ( desde el año 25 al 220 de nuestra era).

Cuenta la leyenda que un buen día Buda mandó llamar a todos los animales de la tierra, pero solo se presentaron doce y lo hicieron por este orden: la rata, el búfalo ( o buey), el tigre, el conejo ( o gato), el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Basándose en este orden, se empezó a enumerar cada signo del horóscopo con el nombre de cada uno de estos animales cuyo año se repite cada doce, así que al contrario que nuestro zodiaco, para saber cuál es nuestro signo no debemos fijarnos en nuestro mes de nacimiento sino en el año en el que lo hicimos.

2023, Año del Conejo

De los nacidos bajo el signo que regirá este año se dice que son inteligentes, simpáticos, inquietos, benevolentes y amantes de la buena vida. Evitan los enfrentamientos y prefieren llegar a acuerdos antes que discutir. Tienden a crear corazas emocionales porque en el fondo les pierde su sensibilidad, y aunque son enamoradizos, les cuesta comprometerse hasta que no están seguros de que han encontrado a su pareja ideal.

Predicciones por signos:

- Rata (años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020)

Trabajo: se encontrará con oportunidades pero deberá ser cautelosa a la hora de elegir, sobre todo si tiene que invertir dinero. Si se toma su tiempo y pide consejo ( la rata tiende a ser impulsiva) puede conseguir buenos beneficios.

Amor: no es el mejor año para conseguir pareja si no la tiene. Habrá escarceos pero no pasarán de ahí. Si ya tiene pareja, será un año en el que habrá algunas dificultades, pero en el último trimestre se solucionarán

Salud: Tendrá que tener cuidado con el estómago que será su punto débil.

- Buey ( años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)

Trabajo: El buey es trabajador y metódico, y este año tendrá muchas satisfacciones en este campo. Es un buen momento para emprender un negocio, subir en el escalafón o encontrar un empleo.

Amor: Buen año para los bueyes en este sentido. Se sentirán bien consigo mismos y eso se transmitirá a los demás aumentando así su atractivo.

Salud: Tendrán que estar atentos porque hay posibilidad de sufrir alguna caída. Por lo demás, sin novedad.

- Tigre ( años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y a los que llegarán en 2022)

Trabajo: Aunque habrá algunos momentos complicados, el tigre tendrá un buen año en el trabajo siempre y cuando se deje guiar por su instinto.

Amor: Deberán evitar enfrentamientos y discusiones con la pareja, y ser muy cuidadosos, sobre todo si están empezando una relación ya que habrá personas que intenten interponerse por envidia

Salud: No se prevén problemas serios en este sentido, aunque tendrán que cuidar un poco más su alimentación.

- Conejo (años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011)

Trabajo: Aunque haya momentos en los que parezca que los proyectos se estancan, terminarán saliendo. Para ello es importante que planifiquen muy bien sus horarios y hagan un esfuerzo añadido.

Amor: Los conejos tendrán muchas oportunidades, pero será en el segundo semestre del año cuando surja la posibilidad de encontrar a esa persona que les aporte estabilidad. En caso de tenerla ya ,será en este periodo cuando vivan una segunda luna de miel.

Salud: tienen una tendencia natural a los problemas de garganta, así que deberán tener mucho cuidado porque las faringitis, afonías e infecciones acechan en los tres primeros meses del año.

- Dragón (años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

Trabajo: En general no será un año bueno, ya que el dragón y el conejo no son signos compatibles, pero sabiéndolo, puedes evitar conflictos laborales que son los que pueden darte problemas. Evita emprender nuevos negocios e inversiones.

Amor: En las relaciones románticas, la fortuna será cambiante y el matrimonio será difícil de lograr debido a problemas personales. A los dragones con pareja les resultará difícil entenderlos y se encontrarán frente a una 'guerra fría' que deben atenuar con mucha mano izquierda

Salud: la física les irá bien, pero deben calmar sus nervios con ejercicios de relajación y la práctica de ejercicio

- Serpiente (años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013)

Trabajo: a las serpientes les espera un año de tranquilidad sin grandes cambios pero también sin sobresaltos o problemas.

Amor: Buen año para iniciar una relación, aunque si ya la tienen deberán cuidarla para que no se les escape.

Salud: Tendrán algún altibajo sin importancia, pero les conviene cuidar sus horarios de sueño que pueden verse alterados.

- Caballo ( años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)

Trabajo: es un año de riesgos laborales para los caballos, que deberán ser muy cuidadosos en el desempeño de sus tareas y en las relaciones con jefes y compañeros, así como con prestar dinero.

Amor: en este campo será un año muy bueno. Es muy probable que los que no tienen pareja la encuentren y los casados tendrán un apoyo incondicional de la suya.

Salud: deberán prestar atención a sus articulaciones que pueden sufrir torceduras. Por lo demás, tendrán un año tranquilo.

- Cabra (años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

Trabajo: Su perspectiva laboral es bastante buena siempre y cuando opten por el pragmatismo y no se dejen llevar por impulsos.Si actúan con cabeza es probable un ascenso y/o un aumento de sueldo

Amor: Puede que su relación se debilite un tanto este año, pero si quiere fortalecerla tendrá que tener en cuenta los pequeños detalles y ponerse de vez en cuando en la piel del otro.

Salud: como el trabajo le va a favorecer deberá tener cuidado en no sobrepasarse y repartir muy bien el tiempo entre sus tareas laborales y el ocio, ya que de lo contrario sentirá fatiga e irritabilidad

- Mono (años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)

Trabajo: en este año, el mono se sentirá como en una montaña rusa ya que tendrá de todo: monotonía, riesgos y éxito. Solo hay que aguantar las dos primeras situaciones porque al final de año se verán recompensados

Amor: Buenísimo año para los monos que reforzarán sus relaciones de pareja y tendrán un gran atractivo para el sexo opuesto por lo que, si la están buscando, podrán elegir.

Salud: el pronóstico es de estabilidad.

- Gallo ( años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Trabajo: No va a ser un año fácil, así que lo mejor es que estén preparados para encontrarse con obstáculos que, sin embargo, no serán insalvable. Cuidado con las personas que pueden hacerle daño en este sentido.

Amor: Tranquilidad absoluta con sus parejas que le serán de gran apoyo. Las personas solteras empezarán a sentirse atraídas por la idea del matrimonio y es muy posible que encuentren a alguien que les de seguridad y estabilidad

Salud: No es un tema que les deba preocupar de manera especial aunque pueden sufrir dolores de cabeza.

- Perro (años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)

Trabajo: Aunque arrastran algunos problemas del año anterior, su situación será estable. Tendrán que estudiar muy a fondo a las ofertas que les hagan ya que hay un doble riesgo de pérdida de dinero y/o de dejar pasar una oportunidad muy favorable para ellos

Amor: el perro está en curva ascendente, así que a medida que vayan pasando los meses su suerte en este sentido irá en aumento

Salud: cuidado con esas pequeñas cosas que si no se tratan a tiempo podrían convertirse en problemas a largo plazo. Los tratamientos naturales y la prevención es fundamental en este año.

- Cerdo ( años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

Trabajo: año de éxitos y de avances. En contarán muy buena disposición para sus propuestas y el apoyo de sus jefes, compañeros y socios para poner en marcha sus ideas

Amor: Buen año también para los cerdos en lo que se refiere a relaciones ya que consolidan las que tienen o encuentran el amor si lo están buscando

Salud: aquí, sin embargo se van a encontrar con algunos problemas y bastantes altibajos. Deberán prestar especial cuidado a su alimentación y visitar al médico en cuanto surja algún problema.