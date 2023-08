Visibilizar el dolor crónico en diabetes para mejorar su abordaje

Entre la población, existe conocimiento de que la diabetes puede conllevar complicaciones, si no se gestiona correctamente. En general, los pacientes con diabetes son conscientes de que una incorrecta autogestión de la diabetes puede derivar en problemas visuales, enfermedades cardiovasculares o en heridas producidas por el pie diabético, entre otras. Sin embargo, hay otras comorbilidades de esta patología que no cuentan con la misma visibilidad. Es el caso de la polineuropatía diabética dolorosa (PNDD).

La PNDD está causada por daños en los nervios, derivados de niveles altos y continuados de glucosa en sangre. Esta complicación se muestra en forma de dolor y otras manifestaciones sensoriales, como quemazón, calambres o pinchazos; generalmente en los pies, pero también puede afectar a las manos. En concreto, la PNDD provoca dolor crónico en 1 de cada 3 pacientes con diabetes[i]. A pesar de que es, por tanto, una complicación bastante prevalente, se estima que el 64% de las personas con diabetes tienen poca o ninguna información sobre la PNDD y su relación con la diabetes[ii], lo que dificulta notablemente el abordaje temprano de esta patología.

Calidad de vida

En este sentido, cabe destacar que la PNDD tiene un gran impacto sobre la calidad de vida del paciente, ya que puede que llegar a afectar notablemente a su día a día. Por ejemplo, el dolor en las extremidades inferiores, en los casos más avanzados, provoca que las personas afectadas no puedan caminar con normalidad[iii]. Otro síntoma común es el dolor nocturno, que puede provocar un mal descanso nocturnoiii. Además, la PNDD también puede afectar al ámbito social y laboral de los pacientesiii. Esta realidad provoca que, aproximadamente, 7 de cada 10 personas con PNDD presenten síntomas de ansiedad o depresióniii.

En este contexto, los estudios muestran que el abordaje temprano es imprescindible para la calidad de vida de las personas con PNDD, y que mejora notablemente su salud física y emocional. De hecho, más del 70% de las personas que reciben un tratamiento concreto para su PNDD se encuentran satisfecho con el mismoii. Además del tratamiento farmacológico, el abordaje de esta patología debe incluir unos hábitos de vida saludable: seguir una alimentación adecuada y practicar deporte son dos elementos imprescindibles, tanto en la prevención de la diabetes y la PNDD, como en el control de la evolución de sus síntomas.

Así las cosas, desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) se considera que es imprescindible visibilizar la PNDD, ampliando su conocimiento entre pacientes y profesionales de la salud, además de concienciar a la Administración sobre la relevancia de tomar medidas concretas que permitan mejorar el abordaje de esta complicación de la diabetes. Y aquí, precisamente, cabe destacar la gran labor que llevan a cabo las asociaciones de pacientes en este ámbito, ofreciendo actividades de carácter informativo y ofreciendo apoyo a las personas afectadas por la PNDD. Muchas cuentan, además, con servicios de gran valor para la salud emocional de estos pacientes, como grupos de apoyo, en los que pueden compartir sus experiencias con otras personas en su misma situación. Y por lo que respecta a FEDE, ha lanzado la iniciativa “¿A qué duele?”, que cuenta con el apoyo de Grünenthal y Viatris, y en cuyo contexto se comparten recursos informativos sobre la PNDD.

En cualquier caso, queda mucho camino por hacer todavía para mejorar el abordaje de la PNDD en España. En este sentido desde FEDE, apostamos por el trabajo conjunto, que implique a los pacientes, pero también a los profesionales, entidades del sector farmacéutico y Administración Pública, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que conviven cada día con la diabetes y con el dolor crónico.

