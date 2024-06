Está claro que las mentes científicas trabajan, cada vez más, en desarrollar dispositivos diminutos y que sean capaces de controlarse mentalmente, a través de una Tablet o controlados por luz.

En este caso, un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago ha desarrollado un marcapasos que se alimenta por luz, el cual puede implantarse en el cuerpo para poder regular la actividad cardiovascular o neuronal. Un avance muy significativo para la medicina ya que millones de personas dependen de una cirugía invasiva para introducir el marcapasos. El invento en cuestión es una minúscula membrana flexible, que se puede insertar en el cuerpo por medio de cirugía mínimamente invasiva, a través de un pequeño tubo junto con una fibra óptica.

Los científicos eligieron dos capas de un material de silicio el cual responde a la luz creando una carga eléctrica. La capa superior tiene diminutos agujeros que logran aumentar el rendimiento eléctrico y concentran la electricidad sin permitir que se propague.

La bioelectrónica puede integrarse perfectamente en las funciones naturales del cuerpo y no tardando podría usarse para la estimulación de los nervios en los trastornos del movimiento como el Parkinson o para tratar dolores crónicos… ¡Al tiempo!

Sin alejarnos de los eventos cardiovasculares, y para reducirlos significativamente, el ácido bempedoico, que es un profármaco, ha dado buenos resultados en un ensayo clínico, CLEAR Outcomes, dirigido por Esperion Therapeutics y presentado en el 91 Congreso de la Sociedad Europea de Arterioesclerosis. Así, se demuestra una reducción del riesgo relativo del 13% en una combinación de cuatro componentes de eventos cardiovasculares adversos graves como muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal o revascularización coronaria. Según uno de los mejores equipos médicos cardiológicos de Madrid, liderado por el doctor Roberto Martín Reyes del Hospital Universitario La Luz, afirma que los nuevos datos establecen claramente que el ácido bempedoico es el primer inhibidor de ACL (ATP citrato liasa), enzima citosólica dependiente de ATP, que reduce tanto el C-LDL (colesterol malo) como el riesgo de eventos cardiovasculares, marcando un paso fundamental para abordar la carga de enfermedad cardiovascular en Europa. Sin duda, subraya el cardiólogo, una nueva diana terapéutica que complementa los distintos fármacos que actualmente están disponibles para el manejo de la enfermedad cardiovascular, y en concreto del colesterol malo. Una fiabilidad respaldada por una autoridad en la materia.

Y otra diana, no menos importante, es la desvelada recientemente para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se trata de un fármaco para la diabetes que detiene este trastorno progresivo y que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. En la actualidad no existe ningún fármaco que haya demostrado una reducción de la progresión de la enfermedad.

Un estudio clínico en fase 2, doble ciego, aleatorio y controlado con placebo, ha demostrado que la lixisenatida, medicamento que se emplea para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, y que también se aprovecha para la pérdida de peso, ralentiza, modesta pero significativamente, la progresión de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson en etapa temprana, aunque también se observaron efectos secundarios gastrointestinales.

El estudio se ha publicado en la revista académica The New England Journal of Medicine (NEJM).