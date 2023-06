Los 'brujos' de Sánchez, a calzón quitado en TVE, encienden la Corporación

El dúo Barroso-Contreras protagoniza los monográficos sobre la estrategia de comunicación de Pedro Sánchez. La última, en el especial de constitución de los Ayuntamientos

En las últimas semanas los que susurran al oído de Pedro Sánchez en materia de comunicación están en boca de todos. Los nuevos 'brujos visitadores' de la Moncloa han decidido, sin pudor, pisar el acelerador.

El dúo Barroso-Contreras, que últimamente protagoniza los monográficos sobre la estrategia de comunicación de Pedro Sánchez, son el rayo que no cesa, con perdón de Miguel Hernández.

La última de los cruzados del sanchismo se produjo el sábado pasado y, de nuevo, implicó a TVE a través de un especial sobre la constitución de los nuevos ayuntamientos. En el plató de la televisión pública se dieron cita, bajo la batuta de Xabier Fortes, seis analistas.

Pero el 'quid' de la cuestión no era ese, sino que, de esa media docena, cuatro estaban ligados al conglomerado que manejan Barroso y Contreras. Tan decisivos, por cierto, en la adopción de esa estrategia trumpista del PSOE contra los medios que esconde, además, una clara competencia empresarial.

En concreto, se trataba de Luis Arroyo (presidente del Ateneo, ex jefe de gabinete del propio Barroso en su momento y asesor de antes y de ahora del PSOE), Jesús Maraña (de Infolibre, digital vinculado a Contreras), Estefanía Molina y Carlos E. Cué (columnista y periodista de El País, diario de Prisa, o sea, de Barroso).

La presencia de estos cuatro nombres no pasó desapercibida en la Corporación, donde hay quienes llevan tiempo denunciando su conversión en una pata más del complejo político-mediático que han montado los Migueles en favor de Sánchez y de sus propios negocios. Otro nuevo chorro al malestar general existente en RTVE con el 'mangoneo' que se traen Barroso y Contreras y que ya es transversal, pues abarca desde los conservadores a los morados.

Estos últimos, por cierto, y según fuentes de la Corporación, echaron las muelas cuando se enteraron de la presencia de Arroyo en el especial después de sus declaraciones comparando una comparecencia de Ione Belarra con una declaración de ETA. Si no quieres caldo, dos tazas, fue el mensaje que transmitieron los responsables de situar a Arroyo en esa mesa.

Una semana más sin documental

Lo contamos y lo seguimos manteniendo: Andrés Varela no sabe lo que hacer para colocar el documental a mayor gloria de Pedro Sánchez. A apenas un mes de las elecciones, el asunto no lleva buen camino. Su socio en la aventura, Secuoya, no está por la labor, con Raúl Berdonés más preocupado por las cuestiones internas con el lanzamiento de su OPA para hacerse con el 80% de la compañía.

Ni siquiera los Migueles, viejos conocidos y protectores de Varela, parecen mostrarse ya optimistas sobre dónde colocar el producto, que ya huele, y no precisamente a perfume. Nadie quiere pringarse en eso y la avalancha de informaciones críticas ha servido como vacuna.

Lo del 33% de La Fábrica de la Tele

Mientras la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid parece haber puesto proa hacia el terreno de las plataformas, los asuntos corporativos y jurídicos siguen siendo un quebradero de cabeza para la nueva Mediaset. Al fin y al cabo, la productora de Sálvame sigue siendo -herencia de Paolo Vasile- una participada por parte del grupo, con un 33% del accionariado.

Una situación anómala, ya que supone tirar piedras -por parte de unos y de otros- contra el tejado propio. Otro lío más de la herencia recibida de Vasile, que estos días ha salido de su jubilación para glosar la figura de Silvio Berlusconi por cortesía de Pedrojota Ramírez.