Los candidatos de Sánchez en Madrid, de mal en peor: nuevas meteduras de pata

Lobato y Reyes Maroto van de mal en peor, con errores que denotan desconocimiento de la ciudad y de la comunidad. Solo dan que hablar por sus equivocaciones. Las últimas son de traca.

Que los candidatos del PSOE en Madrid, comunidad y ayuntamiento, no están demasiado acertados es algo evidente. Van de tropiezo en tropiezo. No es buena receta salir en los medios para que se rían de ti o te enmienden la plana. La última del rival socialista de Ayuso, Juan Lobato, es achacar al PP la crisis de 2008, cuando gobernaba Zapatero. Mala memoria , desconocimiento o simple manipulación, no sabemos, pero en todo caso un error que se ha hecho viral en las redes sociales.

En 2008 gobernaba el PSOE, hasta finales de 2011 no llegó el PP.



El mayor recorte social lo hizo Zapatero, recortó el sueldo de los funcionarios y congeló las pensiones. En 2010.



Cuando se entere de esto Lobato… pic.twitter.com/6Eipfskd7i — Hugo Manchón (@hugomanchon) February 4, 2023

Pero es que Reyes Maroto, la ministra candidata a la alcaldía, tampoco ha estado mejor. Promete poner gratis “el bonobús” para los menores de 30 años. Una medida que tienen un pequeño problema que se han encargado de recordarle desde el ayuntamiento: el bonobús desapareció en Madrid hace años.

Querida @MarotoReyes



En Madrid no existe ya el bonobús, como tampoco hay 25 distritos…..



Quizás debas pasar algo más de tiempo en Madrid. pic.twitter.com/Te1PADzt67 — Borja Carabante (@bcarabante) February 5, 2023

Tampoco hay 25 distritos en la capital, como dijo hace unos días la propia Reyes Maroto, sino 21. Errores que denotan cierto desconocimiento de la ciudad que quiere gobernar.

Quiere ser alcaldesa de 25 distritos de Madrid.



No le valen con los 21 que tenemos enbla actualidad. pic.twitter.com/gVqoZxxL9b — Ricardo 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@ricardin43) February 5, 2023

Son tropiezos que se suman. Llueve sobre mojado. En el caso de Lobato fueron muy sonadas sus declaraciones culpando a Ayuso del escrache que sufrió en la Universidad Complutense. “Va a provocar”, dijo el socialista en una nueva versión del casposo “no me extraña que las violen si van con esas minifaldas”.

Juan Lobato acusa a Ayuso de acudir a la universidad Complutense "a provocar".



Leer más: https://t.co/HAMgVHYPAz pic.twitter.com/HtIRZJDLoR — ESdiario (@ESdiario_com) January 24, 2023

Quizás esos resbalones en el fondo no les van tan mal. Quizás les valen para darse a conocer, porque la verdad es que si Lobato y Reyes Maroto se dan un paseo por la Gran Vía, pasan inadvertidos: no los paran ni a pedirles la hora. Y eso es un problema para un candidato, sobre todo cuando la marca que les respalda, la marca PSOE, está en horas tan bajas como en estos momentos.