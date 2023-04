El artículo más memo de la Semana Santa tiene ganador: algunos nunca defraudan

Hubo 2 crucificados más junto a Jesucristo, pero es una injusticia que sólo se preste atención a uno de los tres, es la tesis que defiende el autor. Leer para creer.

"Junto a Jesús, hubo dos ejecutados más: en el Gólgota tuvo lugar una crucifixión colectiva. Por alguna razón, empero, el afán de recordación resulta aquí llamativamente selectivo, pues no se extiende a esos otros desdichados”, dice el autor del artículo más memo de esta Semana Santa.

Lo publica El País, que casi nunca defrauda cuando llegan fechas señaladas para los cristianos. Esta vez, sin embargo, hay que reconocer que se han superado. Se necesita mucha imaginación para sacarle punta a la Crucifixión de Jesucristo por ese lado tan rocambolesco.

Es injusto que solo se hable de Jesús cuando había dos personas más crucificadas a su lado, dice el avispado autor, tras meterse una sobredosis de corrección política y buenismo. Igual de injusto, se me ocurre, es que de todas las personas que fallecieron en Estados Unidos el 22 de noviembre de 1963 solo se hable de John F. Kennedy. ¿No tienen derecho los demás a ser recordados?

Ni El Mundo Today se atrevería a escribir semejante chorrada. Resulta sonrojarte el tema, la verdad. Pero es que además, la tesis del artículo es falsa

Pero va más allá el disparate, no crean. “Incluso para quienes no comparten el mito cristiano, la Semana Santa podría tener sentido si no se tratara de justificar la brutal muerte de un solo hombre hace dos mil años, sino de la dignidad vulnerada de todos aquellos que fueron víctimas de la brutalidad del poder en ese momento , incluidos los crucificados con Jesús fuera de Jerusalén”, dice también el artículo.

Dimas y Gestas, el buen ladrón y el mal ladrón

Ni El Mundo Today se atrevería a escribir semejante chorrada. Resulta sonrojarte el tema, la verdad. Pero es que además, la tesis del artículo es falsa. Sí sabemos quiénes fueron los dos crucificados: Dimas, el buen ladrón, y Gestas, el mal ladrón.

Es San Lucas el evangelista que se refiere a ellos como “malhechores” castigados con la pena capital por sus crímenes. Protagonizan incluso este pasaje, diálogo incluido, con Jesús.

“Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba, diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso».

No hay Navidad, por ejemplo, en la que falte el artículo en el que se cuestiona la fecha del nacimiento de Jesús, la veracidad del relato e incluso los detalles menos importantes

Así pues, no solo es ridículo y vergonzoso ver una “injusticia” en el hecho de que no se recuerde y conmemore la muerte de los crucificados junto a Jesús. También es falso.

Eso sí, estamos acostumbrados ya a estas salidas de tono de El País -y otros- cuando se acercan celebraciones o fechas señaladas para los cristianos.

No hay Navidad, por ejemplo, en la que falte el artículo en el que se cuestiona la fecha del nacimiento de Jesús, la veracidad del relato e incluso los detalles menos importantes.

En fin. Lo de los crucificados es difícil de superar, hay que reconocerlo. Quizás la próxima Semana Santa acabarán reivindicando la paridad en las crucifixiones.