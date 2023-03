El titular más gracioso: el caso Ferrovial según la prensa de izquierdas

La inseguridad jurídica y los ataques del Gobierno a las grandes empresas empiezan a pasar factura mientras los medios afines a Sánchez intentan camuflar el desastre una vez más.

Ferrovial se marcha de España. Un palo, sin duda. La decisión se ha ido gestando favorecida por un caldo de cultivo que ha generado este Gobierno con decisiones arbitrarias sobre los beneficios a las empresas que están creando una enorme inseguridad jurídica, desconsideraciones hacia los empresarios cuando no insultos, impuestos -más aún- a "los ricos", etc, etc…



Ante esta maniobra que tanto ha escocido en el Gobierno -no hay más que ver las reacciones furibundas de Nadia Calviño y Yolanda Díaz- nos hemos topado con el titular del año. Ni El Mundo Today ha sabido ver el lado cómico como lo ha hecho El Plural, que nos ha dejado este encabezado para la historia: “Ayuso no consigue retener en Madrid la sede social de Ferrovial”.



Así, con un par, Ayuso es la culpable de que se vaya Ferrovial a Holanda. Eso ya es rizar el rizo. Suena a 'meme': "¿A que no eres capaz de buscarle las vueltas al tema de Ferrovial para culpar a Ayuso Sujétame el cubata…" Porque da la impresión de que entre el teclado del redactor y el titular ha habido espacio para varios cubatas. ¡Qué ingenio, oiga!

El País se suma al intento de salvar al Gobierno

Pero no solo ha sido El Plural el que ha salido a la desesperada a tratar de socorrer al Gobierno ante la fuga de Ferrovial. El editorial de El País no deja de ser también un tanto hilarante. Dice así: “las razones aducidas para la deslocalización de la empresa española a Países Bajos son confusas o incompletas”.



Primero, Ferrovial no tiene que explicar su decisión ni dar "razones" de por qué la toma. Es libre de tomar una decisión legal en un mercado europeo único que permite la libertad de empresa en todo su territorio.



Segundo, probablemente si esas razones que argumenta son "confusas o incompletas" es porque no puede o no quiere decir la verdad: que está hasta el moño de este Gobierno del que nadie se puede fiar; que está harto de la inseguridad jurídica que se vive en España; que no quiere aguantar más los ataques y descalificaciones permanentes de Sánchez a los empresarios; que no tiene por qué aguantar las tonterías de ministras comunistas que no creen en el capitalismo ni en la libertad de empresa.





Esas son las razones, perfectamente entendibles. Y si no se entienden, da exactamente igual, tienen la ley y la libertad de su parte. Afortunadamente estamos en la Unión Europea que limita y restringe las tonterías que a este Gobierno le rondan la cabeza. Así que, Pedro Sánchez y compañía, lo mejor es que crucéis los dedos para que no haya más empresas como Ferrovial que decidan marcharse, huyendo de vosotros.