Benjamín López desmonta la carta de Sánchez: "¿Es facha la Fiscalía Europea?"

Pedro Sánchez se presenta con Begoña Gómez como víctima de la conspiración del PP y Vox, la prensa y los jueces españoles, pero la investigación de la Fiscalía Europea rompe su discurso.

“Begoña, Begoña, Begoña…”. Eso gritaba una enfervorizada parroquia socialista este miércoles en un mitin en Benalmádena en el que la imputada esposa de Pedro Sánchez apareció por sorpresa junto a él. Al más puro estilo de Isabel Pantoja y Julián Muñoz, la pareja presidencial intentaba comportarse como si ellos fueran las víctimas y los jueces los verdugos.

Me niego a creer que ese auditorio represente a la sociedad española. Me niego a pensar que la mayoría de mis compatriotas aplaudan a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Prefiero convencerme de que son minoría los que apoyan la delirante teoría de que Sánchez es víctima de un complot político, mediático y judicial de la derecha y la ultraderecha para derrocarle.

Si Sánchez sale respaldado de esta contienda electoral se sentirá aún más fuerte y decidido para ir contra el Poder Judicial y contra el cuarto poder, la prensa libre, y España se deslizará por una pendiente totalitaria muy peligrosa

Hablo de una minoría de ciudadanos, porque, desde luego, en la profesión periodística tengo que admitir que el equipo nacional de opinión sincronizada es mayoritario, que la defensa férrea de los medios afines a Sánchez y su falta del más mínimo sentido crítico hacia lo que está ocurriendo habla muy mal, fatal, del periodismo actual. Me avergüenza mucho.

Ni una sola explicación por parte de Sánchez

Sánchez no ha dado ni una sola explicación sobre las andanzas que han llevado a su mujer ante un juez. Ni una. Se ha limitado a descalificar al denunciante, a los medios, a la oposición y a los jueces. Todos fachas, todo es fango. El PP y Vox orquestan esta conspiración, en la que la denuncia es falsa, las noticias sobre Begoña son bulos y el juez Peinado es facha y actúa por animadversión a Sánchez. Y la Audiencia Provincial de Madrid que ha respaldado su investigación, tres cuartos de lo mismo. Todo el PSOE lo repite como loros y lo aplaude y sus medios afines lo amplifican sin ningún tipo de rubor. Solucionado.

El problema es que ahora llega la Fiscalía Europea, inicia una investigación secreta sobre los tejemanejes de Begoña e irrumpe en la sede de ‘Red.es' para llevarse todos los correos electrónicos vinculados a los contratos con la empresa Barrabés, que es la que está en el centro de la investigación judicial.

¿La Fiscalía Europea también es facha, es fango y forma parte de la conspiración contra Sánchez? ¿Eso va a decir el PSOE y el Gobierno? ¿Eso va a repetir la prensa afín? ¿Se lo van a creer los ciudadanos?

Begoña Gómez junto a Pedro Sánchez este miércoles en Benalmádena (Málaga)

Me niego a pensar que esta jugada sucia y antidemocrática de nuestro presidente sin escrúpulos ni principios le vaya a salir bien. Esta vez es demasiado. Espero que las urnas este domingo de elecciones europeas certifiquen el rechazo a esta deriva totalitaria de Sánchez. Nos jugamos mucho el domingo: ya no es solo un plebiscito Sánchez sí o no, es un plebiscito democracia o totalitarismo.

El marido de Begoña Gómez ya ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. Si sale respaldado de esta contienda electoral se sentirá aún más fuerte y decidido para ir contra el Poder Judicial y contra el cuarto poder, la prensa libre, y España se deslizará por una pendiente totalitaria muy peligrosa. Me niego a creer que eso pueda pasar con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos.