El despegue económico de Madrid: capital capitalista

A pesar del intento de algunos políticos e instituciones de desmerecer a Madrid y su creciente economía, lo que no mienten son los datos al respecto y la opinión de las empresas.

“La capital del Estado es la villa de Madrid” así reza el artículo 5 de la Constitución Española. En efecto, Madrid es la capital de España. Un hecho que suele ser recordado por socialistas, comunistas e independentistas como causa del éxito que está teniendo la Comunidad de Madrid en lo que a términos económicos y sociales se refiere. Usan expresiones del tipo “como es la capital de España , es ya por eso que todas las inversiones se van ahí”. Expresiones que minusvaloran todas las medidas que ha adoptado esta comunidad autónoma para transformarse en un polo de atracción económica.

Ignoran, también, todos aquellos que aducen en sus argumentarios el mal llamado “efecto capitalidad” el esfuerzo que ha llevado a Madrid a estar en este punto. Pues bien a lo largo de este artículo vamos a tratar de demostrar que no ese ese efecto que mencionamos antes (pensemos que podríamos decir que otros lugares que tienen el “efecto cercanía al mar” por ejemplo) si no que es algo que ocurre en muchas otras zonas donde se aplican medidas similares. Esperamos no marear al lector con el viaje que vamos a hacer por la geografía mundial y a lo largo de la historia.

Madrid y su increíble crecimiento del PIB en 2 años

Empezaremos por recordar unos datos macroeconómicos de Madrid y de España en el año 1995 (año donde se produjo el cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, donde antes gobernaba el PSOE con Joaquín Leguina al frente y empezó a gobernar el PP con Alberto Ruiz-Gallardón):

Madrid:

PIB de Madrid: 76.413 M€ (lo que seria 15.100 € per cápita)

Tasa de desempleo: 20,8%

España:

PIB: 459.337 M€ (lo que sería 11.840€ per cápita)

Tasa de desempleo: 22,8%

Observamos que aunque sean un poco mejores en Madrid que en el conjunto de España son datos muy cercanos. Ahora vamos a exponer los datos tanto de Madrid como de España en el año 2021.

Madrid:

PIB de Madrid: 234.639 M€ (lo que seria 34.821€ per cápita)

Tasa de desempleo: 11,5%

España:

PIB: 1.206.842 M€ (lo que sería 25.500 € per cápita)

Tasa de desempleo: 13,3%

Observamos que en esta comparación los números son claramente mejores en Madrid que en el resto del país. ¿Esto es casual? Pues no, en Madrid desde el año 1996 hasta la actualidad se han ido tomando medidas enfocadas a hacer de esta región una zona ideal para inversiones. Reducciones como del impuesto de sociedades y de sucesiones hacen que se dinamice la economía. Pero también, Madrid ha dado mucha seguridad jurídica a las empresas para que se asienten aquí.

Las ultimas medidas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso como la simplificación de trámites burocráticos como las medidas de estímulo para atraer nuevas inversiones hacen de esta región una región de moda. No es casualidad que el gigante tecnológico Microsoft (dueño de Windows por ejemplo) haya decidido poner en marcha en la región tres nuevos centros de datos en San Sebastián de los Reyes, Meco y Aljete, generando mas de 13200 puestos de trabajo. Insistimos, no es fruto del mal llamado “efecto capitalidad”.

De hecho, la marcha de Ferrovial de España demuestra que no solo ser capital es el factor determinante, también tomar medidas como las que ha tomado el “Gobierno de la Gente” de Pedro Sánchez como el incremento de las cotizaciones sociales y los ataques a las empresas acusándolas de usura no favorecen nada.

¿Es único el caso de Madrid?

Pero ahora nos preguntamos ¿El caso de Madrid es único o también se ha reproducido algo similar en otras partes del mundo? Pues la respuesta es que, sin menospreciar el gran trabajo que ha hecho Madrid, sí. Son los casos de los estados de Texas (TX) y Florida (FL) en Estados Unidos. Estados que muestran mejores datos de creación de empresas y de paro que en otros estados de EEUU. Esto nuevamente es porque tanto los Gobernadores republicanos (GOP) Greg Abbot (TX) y Ron de Santis (FL) han apostado por generar estabilidad legal y estímulos para la atracción de negocios.

Greg Abbott, gobernador de Texas

Muestra de que tanto Texas como Florida están atrayendo más empresas consiguiendo con ello una relocalización en estos estados y no en, por ejemplo California, es una reciente ley aprobada por este estado demócrata que trata de penar tributariamente la huida de empresas. Una medida que no consigue retener a las propias empresas ni, por supuesto, atraerlas !Atención a Navegantes! Conviene recordar aquí al lector que ni Florida ni Texas son capital de Estados Unidos.

La Andalucía de Moreno, por el buen camino

Volviendo a España, también podemos encontrarnos un ejemplo que demostraría que tomando medidas de reducción de impuestos como pueden ser de sucesiones, de los tramos autonómicos del IRPF y de atracción de empresas se puede crecer económicamente y en generación de empleo. Este caso es el de Andalucía: una comunidad autónoma que hace algunos años como es bien sabido antes de la llegada al gobierno de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla estaba a la cola en creación de empleo y en términos de evolución del PIB. Hoy mas de 4 años después de que asumiera el cargo lidera junto con Madrid los datos económicos en nuestro País.

La conclusión es evidente: cuando se toman medidas encaminadas a la dinamización económica, la simplificación administrativa y la atracción de empresas se consiguen generalmente los objetivos de aumentar en términos de PIB como en términos de empleo, frente a falsas creencias de las capitalidades son siempre son garantía de éxito.