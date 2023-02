El Gobierno de España, dividido ante la invasión: ¡Gloria a Ucrania!

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha abierto otra brecha más en el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, que critica el envío de armamento al país ucraniano para que se defienda.

El pasado 24 de febrero se cumplió un año de la invasión rusa de Ucrania. Un año en el que hemos podido comprobar cómo el pueblo ucraniano ha sabido defender su independencia luchando por su libertad en unas condiciones tremendas de sufrimiento. Es la hora de que los ciudadanos europeos exijamos a nuestros gobiernos una mayor implicación en esta invasión, apoyando un aumento en el suministro de armamento defensivo para permitir que esta guerra no sea ganada por el totalitarismo y que la libertad se imponga.

La Europa unida en la que vivimos se cimentó en una idea fundamental consistente en la defensa de los derechos humanos. Esta idea fundacional ha sido la que ha permitido que en nuestro continente se haya logrado no solo parar el autoritarismo, sino extender la libertad tras la caída del muro de Berlín.

Hoy en día la Unión Europea tiene una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de casi 448 millones de habitantes, donde la democracia es la llave de entrada y el respeto a los derechos humanos, el contrato para permanecer dentro. Por todo ello hemos de defender a aquellas naciones que llaman a nuestras puertas huyendo de las tendencias totalitarias. Ucrania será libre si es europea y será una oscura dictadura si cae derrotada.

Pero el peligro autoritario no solo se encuentra afuera de nuestras fronteras, sino que los europeos debemos ser conscientes de que dentro de nuestras fronteras existen partidos políticos que desean el fracaso de las ayudas a Ucrania como medio de debilitar nuestra “unión de la libertad”. El miércoles 23 de febrero pasado, fecha de recuerdo aciago en España, no pudo aprobarse una declaración institucional en el Senado de apoyo a la libertad en Ucrania porque ERC y Bildu se opusieron a su aprobación.

Hay que recordar que en el Senado no hay miembros de Podemos, pero sabemos su opinión sobre esta invasión por boca de la ministra Belarra, que no ha dudado en criticar la ayuda militar llegando a afirmar que “esta guerra es como el machismo por ser ambos, fruto de la dominación del hombre”, poniendo de nuevo de manifiesto su confusión mental entre la necesidad de defender a la víctima y castigar al agresor, que ha quedado patente en las leyes ideológicas impulsadas por su partido.

Es necesario recordar a las ministras podemitas que cuando alguien es agredido no tiene que demostrar su inocencia y “el no es no y el sí es sí”, demostrando una vez más su hipócrita posición en materia de agresión.

En este tema de defensa de la libertad de nuevo hemos podido comprobar que en España no existe un gobierno de coalición sino un “gobierno en colisión”, como lo ha denominado el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, puesto que, ante los ataques a la lucha por la libertad en Europa de parte del gobierno de España, el presidente Sánchez no ha dicho esta boca es mía.

Eso si, la propaganda y las fotos visitando Kiev las ha utilizado la Moncloa para desviar la crítica sobre la limitada ayuda que está proporcionando en la lucha por la libertad ucraniana, como denunció en agosto pasado el propio embajador.

A esta escasa implicación de nuestro gobierno se une la negativa socialista a debatir en el parlamento la entrega de armamento al país invadido, supongo que para evitar una nueva colisión con los socios y que en Europa comprueben que somos el único país que tiene ministros que expresamente apoyan a Putin y que desprecian la resistencia ucraniana, comparando la defensa de la libertad con un “acto machista”.

Es la hora que coreemos todos los españoles que amamos la libertad: “Slava Ukrayini, Heróyam slava”. ¡Gloria a Ucrania, Gloria a los héroes!, y no aceptemos el teatro de un gobierno en colisión, que no ha dudado en aumentar durante 2022 un 45% las compras de gas licuado a Rusia, pagando un dinero con la que dicho país mantiene su invasión en Ucrania.