¡Manda huevos!... o vaginas

Siempre que creemos que la imbecilidad ha llegado a su punto máximo, aparece una nueva ocurrencia que supera todo lo anterior

Leo que el Ministerio de Igualdad se ha gastado unos cuantos miles de euros en un informe que, entre sus conclusiones, afirma que, de todas las mujeres, son las trans las que «tienen mayor dificultad económica en adquirir productos menstruales”. Llámenme loca, pero si esto es así, creo firmemente que más vale que nos caiga encima un meteorito que seguir viviendo en este despropósito.

Ahora resulta que las mujeres que carecen de una vagina funcional y que , por lo tanto, no tienen menstruación, viven un infierno por no poder comprarse copas menstruales, compresas o tampones. Por la misma regla del treinta y tres, podrían afirmar que son los calvos los que más sufren por los precios de los suavizantes de cabello. O que las mujeres, las de toda la vida de dios, vivimos una discriminación intolerable porque no se nos hacen exámenes de próstata.

Siempre que creemos que la imbecilidad ha llegado a su punto máximo, aparece una nueva ocurrencia que supera todo lo anterior previo paso por caja, que es lo peor.

Soy partidaria de que exista un Ministerio de Igualdad siempre y cuando haga honor a su nombre, pero esto que ahora tenemos no es otra cosa que una broma de mal gusto; una burla al raciocinio y a la sensatez; un esperpento en manos de unas cuantas mentes obsesionadas por el sexo a niveles que rozan la patología, y un escándalo de despilfarro de dinero al amparo de ese timo que es lo políticamente correcto, que no deja de ser, a su vez, el argumento más aberrante jamás utilizado para imponer como natural lo que todas luces es anormal.

Espero de todo corazón que alguien desmienta la noticia; que los profesionales de las fakes news hayan hecho su trabajo, que dicho informe solo sea producto de una mente intencionadamente perversa cuyo objetivo sea el de desacreditar a la tribu de la que se ha rodeado la ministra Montero, y que no sea cierto que haya informes tan sesudos y sensatos en los que se nos vayan nuestros impuestos en un mes en que hay que retratarse con Hacienda, aunque visto lo visto hasta ahora, tampoco sé de que me extraño. Manda huevos... Perdón: vaginas.