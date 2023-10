ESpolítica / Sánchez hace equilibrios con Israel: Sumar condiciona la respuesta

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de debate y análisis de ESdiario. La división en el Gobierno de Pedro Sáchez sobre el conflicto entre Israel y Hamás afecta a la imagen de España.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del periodista Ricardo Martín. Además, entrevistamos a Marta Marbán, diputada en la Asamblea de Madrid por el PP y portavoz de la comisión de Sanidad.

Entre los temas de actualidad a tratar en el programa se encuentra el duro comunicado de la embajada de Israel en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus divisiones internas a la hora de condenar el terrorismo de Hamás sobre Israel, el ataque sobre el hospital de Gaza lleno de incógnitas y la investidura de Pedro Sánchez que aún cuenta sin apoyos.

El comunicado de Israel contra Sánchez

Israel ha condenado "enérgicamente" las declaraciones "inmorales" alinéandose con el grupo terrorista Hamás realizadas por "ciertos miembros" del Gobierno español y ha pedido a Pedro Sánchez que las condene "inequívocamente".

En un comunicado de su Embajada en Madrid, Israel ha manifestado en las últimas horas que "condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del Gobierno español", si bien no ha señalado a ninguno en concreto.

Israel considera "profundamente preocupante" que mientras está de luto por la muerte de más de 1.400 personas y el secuestro de más de 150 civiles por parte de Hamás "ciertos elementos dentro del Gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo" que ha equiparado con Estado Islámico.

"Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas", ha prevenido la legación diplomática.

Y aunque el comunicado es una auténtica bomba sobre el Gobierno español, Sánchez no está en condiciones de denunciar ni condenar a ninguno de sus socios porque no puede prescindir ni de un solo voto si quiere ser investido. Así que en lugar de reprender a Ione Belarra, que ha pedido que se lleve al primer ministro de Israel ante la Corte Penal Internacional, ha optado por enrocarse.

Explosión en el hospital de Gaza: un punto de inflexión

Tal y como avanzamos en ESdiario, un terrible suceso ocupa en las últimas horas las informaciones acerca de la guerra entre Israel y Palestina: el bombardeo a un hospital operativo en la Franja de Gaza en el que se estima han fallecido cientos de personas contando niños y adultos.

Yolanda Díaz o Ione Belarra -entre otros tantos- han condenado el ataque y han pedido tomar medidas contra el Gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu, exigiendo consecuencias por lo que consideran “crímenes de guerra”. Sin embargo, tras lo sucedido, se ha producido el cruce de acusaciones entre Israel, Hamás y la Yihad Islámica, con los tres echando la culpa al resto de lo sucedido.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel han afirmado que estudiaban lo sucedido y si podía incluso haber sido un error suyo debido a un bombardeo que iba hacia otro objetivo. Tras consultar a sus servicios de inteligencia han asegurado que no fueron ni ellos ni Hamás, sino la Yihad Islámica, que lanzó uno de sus misiles hacia Israel y falló por el camino.

Desde el grupo terrorista, que gobierna Gaza, no han lanzado acusaciones directas pero evidentemente su versión oficial es que ha sido Israel. Hay que tener en cuenta que Hamás tiene todo su armamento dentro de la Franja y no sería la primera vez que por un error uno de sus cohetes acaba cayendo por accidente en un edificio civil.

En el caso de la Yihad, sus dirigentes han respondido directamente a esas acusaciones del Estado de Israel. Afirman que el enemigo solo está fabricando mentiras "para evadir su responsabilidad en la masacre de Gaza” y se defienden diciendo que sus “milicianos” no atacan este tipo de instalaciones públicas.

La amnistía que ya defiende Zapatero para allanar el camino a Sánchez

Como no podía ser de otra forma, José Luis Rodríguez Zapatero ha salido de nuevo en defensa de Pedro Sánchez y ha dejado un par de momentos que han retratado al expresidente socialista. Y es que en su intento de besar el suelo que pisa Pedro Sánchez ha dado un par de explicaciones para justificar sus últimas decisiones que no han pasado desapercibido para su entrevistador. Un Carlos Alsina que en algunas ocasiones no ha podido evitar la sonrisa y en otras discutir con el político.

Uno de los momentos sin duda más destacables ha sido cuando Zapatero ha intentado defender las mentiras incontables de Sánchez: no pactaré con Podemos, no pactaré con los independentistas, no pactaré con Bildu… y así una lista interminable. O la última: la amnistía. En ese afán de intentar blanquear las negociaciones con los separatistas catalanes, el expresidente del Gobierno ha utilizado el famoso eufemismo de “cambios de opinión” y ha provocado la sonrisa de un Alsina que no daba crédito.