¿Y las familias, qué?

El Gobierno social-comunista de Sánchez dijo que no permitiría que nadie se quedara atrás prometiendo medidas sociales para no abandonar a las familias, algo que también ha incumplido.

“¡¡Menudo Gobierno tenemos!!” Vayas donde vayas, es muy difícil que la gente no te haga comentarios de este tipo. Esto sí se oye en el Metro, ¡ya lo creo!

Tenemos en el Gobierno de la nación ahora mismo al mayor enemigo de los españoles, a un presidente que ha incumplido todas las promesas con las que concurrió a las elecciones. De hecho, prometió exactamente lo contrario de lo que está haciendo: se ha entregado a BILDU y ERC acercando etarras a las cárceles vascas, echando a la Guardia Civil de Navarra, indultando a los sediciosos en Cataluña a través de la derogación de nuestro Código Penal o reduciendo las penas a los malversadores... y todo ello porque se lo exigen los mismos condenados, delincuentes y filoetarras a cambio de votos para mantenerse en La Moncloa.

Por eso, una gran mayoría de españoles considera que está gobernando de una manera ilegitima.

Lo que está haciendo a las familias españolas es indecente. Les mete la mano en el bolsillo al permitirles pagar los impuestos más altos de la historia de España para luego darles un cheque de 200 euros anuales, dinero que se aplicaría a las familias cuyas rentas no excedan de 27.000 euros. Es un cheque que nace bajo el sectarismo y la discriminación de un gobierno que deja sin ayuda a 8 millones de españoles que están padeciendo una inflación insoportable.

Si no fuera por la situación dramática por la que están pasando muchas familias españolas, esto lo calificaría sencillamente de “gobierno trilero” porque, en realidad, esos 200 euros son los que están afrontando de media por la subida de los tipos de interés en la cuota al mes por la hipoteca. Pero no, no solo aplican medidas propias de gobiernos populistas, es mucho más. Es una falta de respeto al conjunto de la sociedad española, a las familias, a los autónomos, a la mayoría social de nuestro país que sostiene mediante su esfuerzo al Estado.

Igual que no es solo una medida populista la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad. Debe ser que la carne, las conservas o el pescado no lo son. Es una falta de respeto a los españoles, es tratarnos de ignorantes.

Ese el último paquete anticrisis del Gobierno, que mantendrán durante seis meses mientras que los españoles a lo largo de todo el 2022 han pagado la inflación, la subida de la energía y de los carburantes a un precio indecente. Y lo que nos queda, porque la retirada de la ayuda de 20 céntimos al combustible lo sufrirán todas las familias, pero mucho más las que menos recursos tienen.

No se puede decir lo mismo del esfuerzo que ha realizado el gobierno en el que la recaudación por la subida de los precios ha sido millonaria. Una vez más, comparar la situación de las arcas públicas del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez (con una recaudación históricamente récord) con la situación de las familias españolas es indecente y, además, nos recuerda a gobiernos populistas donde cada vez se empobrece más al individuo y a la sociedad mientras que el Estado engorda más y más su recaudación.

Esta política dista mucho del objetivo de gobernar para no dejar a nadie atrás. Este Gobierno está dejando a las familias atrás y, por eso, también es ilegítimo y no merece seguir al frente de los españoles ni un día más.

Si las políticas anticrisis para ayudar a las familias son estas, las que por una parte quita a través de los impuestos, los más altos de la historia de España y luego parcialmente devuelve a través de cheques, los españoles no merecemos un gobierno que nos tome el pelo, nos trate como ignorantes y, en definitiva, nos falte al respeto.

Hacer las cosas bien es más fácil, solo hay que querer. Consiste en empezar por poner a la persona en el centro; a la familia, en el centro; a las políticas sociales, en el centro. Y solo hay un partido que es capaz de hacerlo y lo está demostrado día a día en las comunidades donde gobierna: el Partido Popular. Un claro ejemplo es la presidenta Isabel Diaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, el mayor exponente en defensa de las políticas de protección a las familias.

Necesitamos a Alberto Núñez Feijóo. Es el momento.

El Gobierno de Pedro Sánchez hace mucho que dejó de estar a la altura de la sociedad española. España es un gran país y merece un gran gobierno.

#SánchezVeteYa

#FeijooPresidente