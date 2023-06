Pedro Sánchez se la jugó: elecciones al filo de la inconstitucionalidad

Según la Constitución el presidente del Gobierno primero debe reunirse con su Consejo de Ministros y luego disolver las Cortes Generales. El líder socialista lo hizo todo al revés.

Pedro Sánchez rozó la inconstitucionalidad al disolver las Cortes Generales y convocar elecciones para el 23 de julio. Lo hizo movido por los malos resultados electorales que su formación había recibido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Tan sólo unas horas más tarde desde que amaneciera el lunes post electoral, el presidente del ejecutivo anunció una comparecencia de urgencia para los medios en la que comunicaba su decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones. Además, Sánchez anunciaba que aquella misma tarde se reuniría con su Consejo de Ministros de forma extraordinaria para abordar esta cuestión.

Más allá de la constitucionalidad o no del método utilizado por el líder del ejecutivo, lo cierto es que faltó elegancia. Demostró un comportamiento subsumible en la soberbia y el egocentrismo (que no digo que lo padezca), poniendo el foco de toda atención sobre su imagen como presidente del Gobierno.

Basta con que el lector haga una somera lectura del artículo 115 de la Constitución para apreciar que el orden de los acontecimientos, en este caso, sí que altera el producto: “El Presidente del Gobierno, previa deliberación de su Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”.

Es decir, que primero debió reunirse con su Consejo de Ministros y luego disolver las Cortes Generales. Pero lo hizo al revés. Primero las disolvió, después lo comunicó al rey y a la ciudadanía para finalmente dar cuenta a su Consejo de Ministros. Todo al revés.

¿Qué afectación tiene sobre las elecciones del 23 de julio?

Muchos abogados constitucionalistas entre los que me incluyo advertíamos sobre la irregularidad de la convocatoria de elecciones a la vez que concluíamos que no tendría ninguna afectación sobre los comicios del 23 de julio. No lo tendrá por una razón muy sencilla. Si bien es cierto que Pedro Sánchez fue poco o nada pragmático en su disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, no es menos cierto que el momento en el que adquiere rigor formal la disolución es con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En consecuencia, aunque el líder del ejecutivo anunciara la disolución y convocatoria electoral antes de reunir a su Consejo de Ministros, también es cierto que el acto de disolución y convocatoria formal debe entenderse con la publicación en el BOE que se produjo la noche del lunes al martes cuando su Consejo de Ministros ya se había reunido.

Por lo tanto, si bien esta anomalía o falta de elegancia no tendrá efectos prácticos sobre los comicios del próximo 23 de julio, su manera de actuar desde luego no fue propia del líder de un país democrático y europeo como el nuestro.