El Rasputín de Sánchez incendia Prisa y el patrón de Iglesias entra en 'Variety'

El año no ha comenzado bien en Prisa, donde afloran amenazas de huelga y protesta, desde 'El País' a Prisa Media pasando por la Cadena SER. No está el horno para bollos en el grupo sanchista y su inspirador, Miguel Barroso, lo sabe. Cosa lógica, al fin y al cabo, porque no se puede estar en todas partes -ahora tomando decisiones en Prisa, luego en Moncloa, etc.- y más cuando los objetos de intereses se encuentran en plena crisis.

En esa faceta de juez, jurado y verdugo, Barroso ha entrado en un momento clave: aquél en el que tanto Prisa como Moncloa se encuentran en una situación difícil. Hasta ahora, todo pilotaba con viento de cola. Ahora, ya no tanto.



Barroso y sus muchachos -Enric Hernández, José Miguel Contreras, Fran Llorente...-, designados directivos de Prisa, van a tener que demostrar que lo suyo es vender algo más que humo a precio de oro. Las tensiones que ha generado su entrada en la estructura del grupo se compensaban de otra forma. Pero el asunto lleva mal camino.



Para quienes conocen al clan Barroso -otros, en Prisa, directamente los denominan 'Colectivo Artapalo' o 'Los sicilianos'- la conclusión es evidente: movilización general y a hacer caja todo lo que se pueda. Se admiten apuestas.

La SER, manga por hombro

Una de las joyas de la corona, la Cadena SER, es sintomática de cómo andan las cosas. Lo publicado por ESDiario días atrás pinta un panorama desolador pero real. Los 'históricos' de la emisora, los pocos que quedan, se hacen cruces de ver cómo se encuentra. Pero las cosas van más allá, porque cada 'estrella' anda a lo suyo y, si se descuidan, contra las demás.

Es bien conocido el notable cabreo de Ángels Barceló con Aimar Bretos y su tertuliano estrella, Pablo Iglesias, por los ataques constantes de éste a la locutora. Mientras, Bretos se escuda en la audiencia y Carles Francino va a lo suyo, como alguno de sus colaboradores, sal y pimienta de guisos audiovisuales para despiporre de la plantilla. De los de El Huffington que iban a revolucionar la cadena, mejor ni hablar, porque no hay nada que contar. Que ya es decir.

El patrón, en'Variety'

Hablábamos de Pablo Iglesias y llama la atención lo desapercibida que ha pasado la inclusión, a finales del año pasado, de su patrón, Jaume Roures, en el índice de 'Variety' como uno de los 500 líderes más influyentes del panorama audiovisual. A Roures, ejemplo de falsa humildad, esa cosa ni fú ni fá, aunque en alguna entrevista siga ufanándose de los Óscar de 2011, a los que concurrió con Woody Allen. Por cierto, que nunca cita el proceso de liquidación de 'Público' (edición impresa) en aquellos momentos.

El 'sueldazo' de Rahola

Aunque Roures, es sabido, sí tiene favoritos en sus cuadras. Que se lo digan a Pilar Rahola, que habría cobrado 1.700 euros como colaboradora fija semanal del 'FAQs' de TV-3 producido por la empresa del buen patrón, según la Agencia Efe citando fuentes de la Corporación pública catalana.

El óbolo de Rahola en TV-3, convertido casi en asunto de Estado con preguntas parlamentarias, es uno de los secretos mejor guardados por parte de Mediapro, cuyas promesas de transparencia han valido tanto como la promesa de Iglesias de quedarse a vivir en Vallecas.

Temor socialista a Maestre

El panorama mediático anda revuelto en Madrid en su sector izquierdo, con ciertos medios filosocialistas especialmente nerviosos ante las 'cagadas' -no tienen otro nombre- de Juan Lobato (justificando el escrache a Isabel Díaz Ayuso, criticado hasta por nombres de su partido) y de Reyes Maroto (alabando una pieza denigratoria de Madrid del 'Polonia' de TV-3 a costa del anuncio publicitario de la Comunidad de Madrid).

Ese nerviosismo lo han notado incluso en las filas de Más Madrid, donde han podido observar cómo ciertas hojas parroquiales cercanas al socialismo cargaban contra Rita Maestre, que, a diferencia de los aplausos de Maroto a lo de 'Polonia', dio una lección de que no hay que reir las gracias a los ataques contra Madrid para situarse enfrente de José Luis Martínez Almeida.

La competencia en la oposición, ya se ve, es feroz, aunque el tándem Lobato-Maroto ande de capa caída antes de comenzar la campaña. No extraña que Luis Arroyo, por mucho que dijera Barroso, saliese huyendo de allí rumbo a su Ateneo, donde se está más calentito y más tranquilo.