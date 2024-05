ESpolítica / ¿Beneficia la amnistía a Sánchez o le perjudica de cara al 9J?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. La Ley de Amnistía superó el veto del Senado y fue aprobada definitivamente en el Pleno del Congreso de este jueves.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del director del periódico, Benjamín López, y del consultor político Jordi Sarrión-Carbonell. Además, entrevistamos a Ester Muñoz, vicesecretaria y diputada del PP.

Tal y como hemos informado en ESdiario, el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación. Ahora, la norma se enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Sin embargo, el trámite se ha superado por un margen muy estrecho: se requerían 176 votos y se han obtenido 177.

En respuesta, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han confirmado este jueves que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno han adelantado que los gobiernos de Madrid y Andalucía desean tomar esta medida de forma inmediata.

Sánchez, al borde del jaque mate

"Este jueves Carles Puigdemont ha cobrado el cheque que le extendió Pedro Sánchez para comprar su investidura: la inconstitucional ley de amnistía. Se va ha consumado en el Congreso el peor acto de corrupción política de la democracia, con los votos del PSOE que cae a límites insospechados de indignidad", asegura el director de ESdiario, Benjamín López, en su editorial.

"La aprobación de ley de amnistía, con la consiguiente exposición pública de las miserias del PSOE, llega en el peor momento para Sánchez. Todo se le ha torcido en las últimas horas porque a ese trago, que estaba previsto, se suma de repente una escalada judicial en el ‘caso Begoña’, que lleva la presunta corrupción hasta la alcoba matrimonial del Palacio de la Moncloa", asegura el periodista.

"A la amnistía y el ‘caso Begoña’ se suma otro asunto de presunta corrupción en el corazón del Gobierno de Sánchez que también investiga un juez, el ‘caso Koldo’. En las últimas horas ha dado un salto cualitativo. La Guardia Civil considera que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, conocía por correos de su asesor Koldo García “los pormenores” de la actividad de Soluciones de Gestión, la empresa de las mordidas ilegales. Se complica mucho ese asunto que va creciendo según avanzan las pesquisas", sentencia López.

Entrevista a Ester Muñoz, vicesecretaria del PP

Bajo este contexto, la vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha concedido a este periódico una entrevista en la que ha denunciado la "compraventa" de Pedro Sánchez con la amnistía y ha aseverado que los populares harán todo lo posible, dentro de la Ley, para tumbar la única norma que el Gobierno ha conseguido sacar adelante en esta legislatura.

"Hoy es un día muy triste porque hemos asistido a la formalización de la compraventa de un Gobierno a cambio de impunidad", ha comenzado describiendo Ester Muñoz. "Yo miraba a los diputados socialistas y me preguntaba si de verdad no quedaba algo de dignidad en alguno de ellos. Cuando han firmemente aprobado esta ley de amnistía que consagra la desigualdad entre todos los españoles, he visto que se levantaban para aplaudir y miraban hacia Junqueras. Y realmente ha sido muy triste", destaca la vicesecretaria del PP.