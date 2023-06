Espadas 'reacciona' al batacazo en Huelva y pide cita con Moreno sobre Doñana

El líder del PSOE dice tener solución para el problema de los agricultores y Doñana, después de generar el problema, y Vox le afea su falso interés y le pide que deje de "enmierdar".

Dentro del PSOE andaluz se ha despertado un interés por abordar el tema de Doñana con la Junta de Andalucía, después de sus muchos vaivenes en el apoyo a los agricultores y silencios sobre el tema. Parece que los últimos resultados electorales en Huelva han hecho recapacitar al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que reclama al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que le cite para una reunión en el Palacio de San Telmo antes del próximo 28 de junio, fecha en la que se celebrará un debate sobre la comunidad en el Parlamento a petición del propio presidente andaluz.

Los socialistas anunciaron que no presentarían enmiendas a la proposición de ley impulsada por PP y Vox que se está tramitando para regularizar suelos para regadíos en el Condado de Huelva, a unos 30 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, alegando que únicamente piden su retirada. Sin embargo, ahora el secretario general del PSOE-A dice tener una "solución concreta" para resolver el "atolladero" en el que se encuentra Doñana y quiere trasladársela directamente a Moreno.

Juan Espadas se ha pronunciado sobre esta cuestión desde Huelva donde muestra su preocupación debido a que se ha generado "tensión, crispación y elementos no positivos para la economía onubense y, en particular, para la agricultura". Una tensión que increcentó el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera al difundir el boicot a las fresas de Huelva y que ahora Espadas quiere aplacar.

La Junta afea a Espadas que el PSOE ha creado el problema

El consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido "seriedad" a Espadas por pedir "en el último minuto y sobre la bocina" dialogar sobre Doñana con el presidente cuando precisamente los socialistas "se han negado a presentar enmiendas en el seno del parlamento".

Durante meses, los socialistas se han negado al diálogo. Se han dedicado a confrontar sobre un problema que ellos mismos crearon.



Sr. Espadas, si tantas propuestas tienen para la Corona Norte de #Doñana, ¿por qué se niegan a presentar enmiendas en @ParlamentoAnd?



Más seriedad. pic.twitter.com/JKUz6l6RpT — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) June 19, 2023

Fernández-Pacheco ha responsabilizado directamente al PSOE de crear el problema en Doñana que tiene su origen en las "injusticias" generadas con la regulación de los regantes de 2014 y porque "en su mano ha estado desde el principio no trasladar este problema a los medios de comunicación, no crear una polémica absurda, no alarmar a las instituciones europeas, no alarmar absolutamente a todo el mundo en un proceso irresponsable en el que lo único que buscaban era un rédito electoral que además los andaluces le han negado".

Vox al PSOE: "Dejen de enmierdar"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afirmado que con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "no hay nada de que hablar" sobre la situación del parque de Doñana y le ha pedido que dejen de "enmierdar y mentir".

🔴 Como Moreno Bonilla, @_JuanEspadas no se entera que la proposición de ley de las tierras del Condado de Huelva es de VOX y PP.



Si dice tener una "propuesta concreta", que siga los cauces y la plantee vía enmienda esta misma semana. Los agricultores decidirán. No, sin ellos. https://t.co/qaKIO3cLnQ pic.twitter.com/Kae100q643 — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) June 19, 2023

"Con el PSOE y con Espadas no hay nada de que hablar. Los socialistas fueron los que en 2014 crearon el problema con las tierras del Condado de Huelva. A ello se suma el abandono de Doñana, a pesar de acumular décadas de gobiernos en España", ha indicado Gavira.

Ha añadido que "quienes fueron parte del problema, no pueden ser parte de la solución". "Lo mejor que puede hacer el PSOE en Andalucía es pedir perdón a los agricultores, dejarles trabajar y no enmierdar ni mentir más", ha sentenciado.