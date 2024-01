Arturo Bernal: "Andalucía debe mostrar una imagen de profesionalización"

El consejero de Turismo de la Junta explica en esta entrevista a ESdiario las estrategias coincidiendo con Fitur, entre ellas la de ser los primeros del mundo en atraer a la 'generación Z'.

A escasos días de que comience la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2024, en ESdiario hemos querido conocer en profundidad cómo será la participación de Andalucía en esta edición y lo hacemos de la mano del consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal (PP), que nos cuenta en esta entrevista todos los detalles y novedades con las que aterriza la comunidad en la Feria.

También abordamos el estado del sector turístico, uno de los principales motores económicos y de generación de empleo en la región, con sus fortalezas y sus metas de futuro, pero también con sus amenazas.

ESdiario (Ed): Andalucía se presenta en esta edición de Fitur con un novedoso formato, por primera vez están todos los destinos unidos, ¿qué ha motivado esta elección?

Arturo Bernal (AB): El enfoque del propio stand es bastante disruptivo porque queríamos dar una vuelta a la manera tradicional de que los destinos fueran a Fitur y a las grandes ferias internacionales. Necesitábamos profesionalizar, no solamente la presencia de los empresarios y los profesionales, sino también de los propios destinos que ya tienen departamentos en las diputaciones en los ayuntamientos en los patronatos muy especializados, pero seguíamos mostrándonos en un escenario, yo creo, que más dado al show que al trabajo.

Esd: Entiendo que ahora gana peso el área dedicada a los negocios y relaciones comerciales, frente a la presencia de un stand, ¿es así?

AB: En el stand de Andalucía hasta ahora se distribuía en ocho grandes bloques en el que estaban representadas cada una de las provincias andaluzas, con áreas completamente cerradas, sin interconexión entre ellas. Era como un stand de stands pero Andalucía no tenía ningún tipo de protagonismo y las provincias tampoco podían ofrecer a sus profesionales una red de trabajo suficientemente extensa como para que pudieran trabajar. Con ese modelo antiguo, el mejor registro en cuanto a participación de empresas en Andalucía en una feria de Fitur a lo largo de su historia fue de 60 empresas.

Ahora hemos cambiado la disposición, el concepto, el enfoque y, sobre todo, hemos cambiado la visión a futuro de lo que queremos conseguir, de manera consensuada con los empresarios; las administraciones públicas en cada provincia, tanto ayuntamientos como diputaciones; con puertos, aeropuertos, e incluso con las universidades. Todo ello, ya ha elevado ese número a más de 200 empresarios. De hecho ahora tenemos 209 empresarios y hay 25 en lista de espera para poder tener presencia en Fitur, lo que supone un gran éxito de la convocatoria antes de empezar la Feria.

Esd: Además de contar con un túnel inmersivo y una Gran Plaza, como ya adelantó en la presentación de este jueves, ¿cómo se distribuye ese gran espacio en Fitur?

AB: La superficie destinada a profesionales se ha ampliado hasta los 1.500 metros cuadrados, lo que supone que hemos elevado hasta 3.500 metros toda la zona de relación institucional y relaciones públicas y de trabajo de los ayuntamientos y diputaciones que antes se veía constreñida solamente a su propio a su propio stand.

De este modo se favorece la celebración de reuniones de forma ordenada y cómoda, además de que las presentaciones que se realicen tienen la posibilidad de que todo el pabellón de 6.500 metros cuadrados se tematice con las marcas y con los lemas de cada una de las provincias y ciudades de más de 100.000 habitantes que son las que van a estar presentes en Fitur. La presencia de Andalucía se ha transformado con una idea fundamental y es la del negocio. Queremos que el negocio turístico, las reuniones de trabajo y la profesionalización esté presente en todos los casos.

Esd: ¿Esta filosofía coincide con el reproche que lanzó recientemente ante las quejas de algunos dirigentes del PSOE por el formato, a los que contestó que "a Fitur se va a trabajar, no de fiesta"?

AB: Aunque las motivaciones que cada uno lleva a Fitur son suyas y respetables, nuestra obligación al ser los que proponemos y ofrecemos ese espacio, los que lo contratamos y estamos destinando dinero público de todos los andaluces a ese fin, debemos garantizar que Andalucía tenga la mejor disposición y negocio turístico posible. Yo llevo muchos años en el sector turístico y siempre he escuchado que a Fitur había que darle una vuelta porque se había convertido prácticamente en una hoguera de las vanidades y eso no podía ser.

Andalucía debe mostrar a España y al mundo una imagen de profesionalización, innovación, sostenibilidad, tecnológica y eso es lo que estamos haciendo con esta propuesta de este año. Si algunos miembros del Partido Socialista, que además ocupan cargos en las diputaciones de Sevilla y Jaén, se dieron por aludidos cuando dije que a Fitur se iba a trabajar y no de fiesta, ellos sabrán... El resto del sector, tanto público como privado, han aplaudido y elogiado este este giro, que tenemos intención de seguir manteniendo de aquí al futuro no solamente en Fitur sino también en las grandes ferias internacionales.

Esd: La rompedora campaña 'Andalusia Crush' ha marcado un nuevo estilo en la comunicación y en ella se detecta que existe un público determinado al que captar. ¿Cuál es el perfil del turista que busca la Junta?

AB: En cualquier negocio se tiene que controlar muy bien cual es el cliente objetivo y cuáles son las estrategias que va a emplear para llegar a él. Nosotros tenemos inteligencia de negocio, es uno de nuestros departamentos especializados dentro de la empresa pública de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que analiza datos con información muy relevante sobre la respuesta del público y cuáles son las motivaciones y las expectativas, además de cuáles son las satisfacciones que obtienen después de probar los servicios que tienen aquí en Andalucía. Todo eso nos permite dirigirnos a nuevos públicos o bien consolidar los que ya tenemos con estrategias concretas.

Es el caso de 'Andalusian Crush', la campaña más importante que se ha hecho hasta ahora en Andalucía, que todo mundo conoce y ha generado ya 2.300 millones de impactos. Además va orientada a un público muy concreto que es el el público de la 'generación Z' es decir aquellos que nacieron entre el año 1995 y 2010, aproximadamente tienen entre 18 y 30 años.

Esd: ¿Por qué se centran en un público tan joven? Normalmente, los viajeros de mayor edad son los que tienen un mayor poder adquisitivo...

Ellos son prescriptores de consumo, no solamente turísticos sino también cultural y de otro tipo de objetos y de materias. Aunque muchos todavía capacidad de comprar, si tienen capacidad de prescripción, son nativos digitales y tienen un criterio de búsqueda y contratación de servicios concreto, pero a la vez común entre ellos en todas partes del mundo. Ellos serán consumidores y por ello estamos impactando en un grupo que será el objetivo turístico de Andalucía por los próximos 30 años, lo que ocurre es que todavía nadie había dirigido una campaña específicamente a este grupo social y por lo tanto el primero que ha llegado ha sido a Andalucía, pero no solamente en España sino en todo el Mundo.

Andalucía debe mostrar a España y al mundo una imagen de profesionalización, innovación, sostenibilidad y tecnológica.



Es un cliente absolutamente nuevo, con unas motivaciones, canales de comunicación y con una forma de relacionarse entre ellos distinta y desconocida para la mayor parte de los de las empresas turísticas y destinos que existen.

Esd: Eso prueba la necesidad de la digitalización del destino, porque sino eres invisible, pero, ¿es una meta posible para el sector andaluz?

AB: Absolutamente, y por ello, se está haciendo un gran esfuerzo desde la administración, sobre todo teniendo en cuenta que el mapa de servicios turísticos que se ofrecen en Andalucía, también en otros tipos de ámbitos como el deporte o la cultura, está conformado fundamentalmente por pequeñas y muy pequeñas empresas. El 50% de las empresas turísticas andaluzas tienen una media de 10 trabajadores y hay un gran número de ellas que no tienen nada más que un trabajador, datos a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas que les ayuden. Esa digitalización es vital, más aún teniendo en cuenta que aunque el 'boca a boca' sigue funcionando, pero ahora a través de la red con los comentarios que realizan los consumidores.

Esd: El éxito turístico de Andalucía es una evidencia porque se espera batir un nuevo récord de visitantes una vez se conozca el cierre del año 2023, pero existe una gran amenaza de cara al próximo año, tal y como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha alertado de restricciones de agua en las grandes ciudades debido a la sequía a partir del verano. ¿Puede asimilar un turista viajar a un hotel con ese problema?



AB: A pesar de que la situación es crítica, no creo que eso vaya a ocurrir en casi ningún caso porque los hoteles y alojamientos cuentan con infraestructuras para enfrentarse al problema. Además, la Junta ha elaborado cuatro decretos de sequía para llevar a cabo más de 1.000 obras hídricas, a pesar de la indolencia del Gobierno central a la hora de acometer sus competencias, lo que nos ha llevado cinco años después a sufrir una situación que se podía haber remediado. Principalmente, lo que tenemos que asumir es que el agua es un recurso natural escaso muy preciado y tenemos que empezar a pensar que no podemos malgastarlo. Es un cambio de mentalidad, que los turistas europeos tienen más asimilado.

Esd: Con respecto a los problemas suscitados en algunas capitales andaluzas por el elevado número de turistas, donde se habla hasta de turismofobia, un término que parece incompatible tratándose de una región donde el sector mueve miles de empleos, ¿cómo se resuelve este conflicto?

AB: El 2024 llega devolviéndonos unos buenos datos de público después de la pandemia, pero sobre todo de gasto, de ingresos para Andalucía y para las empresas, y también de empleo, ya que ahora mismo tenemos casi 500.000 personas empleadas directamente en el sector. Pero no es sólo lo importante la cantidad o el gasto turístico que hace el destino, sino también su carácter, su cultura, su forma de vivir y de convivir con la población local. Es un turista cada vez más formado e informado, que no busca el turismo de masas sino la singularidad y excelencia, además de respetuoso con el lugar donde llega.

No digo que la actividad turística no produzca cierta incomodidad en algunos centros de algunas ciudades, que tampoco es un efecto generalizado que podamos sacar de madre. No es lógico que si consideramos el turismo como la principal actividad económica encima le estemos todo el día poniendo palos en las ruedas, cuando además no hay realmente ningún estudio serio sobre la cuestión de que el turismo es el que está provocando el desalojo masivo de los centros de las ciudades.

Es un proceso que empezó hace mucho más tiempo cuando las personas que vivían en el centro histórico de las ciudades se hacían mayores y sus inmuebles carecían de instalaciones adecuadas, como por ejemplo un ascensor. Las familias con niños han ido buscando casas con otro tipo de servicios como jardines, buenas comunicaciones, colegios, centros comerciales, lo que está dibujando otro modelo de ciudad.

Hay que buscar la forma de solucionarlo regulando el flujo de personas, igual que lo haríamos con el tráfico, y eso no garantiza que en algún momento haya un atasco. Pongo como ejemplo el casco histórico de Sevilla, donde en aproximadamente dos hectáreas se dan cita monumentos como la Catedral, el Archivo de Indias y la entrada al Real Alcázar y el barrio de Santa Cruz. Obviamente eso no se puede mover, pero desde la programación municipal hay que favorecer que la ciudad sea más vivible, más más satisfactoria para todos: los turistas y los ciudadanos.

Esd: Para finalizar, ¿cuál será una de principales metas de este Fitur y de la estrategia de Andalucía para los próximos años?

AB: La conectividad aérea es posiblemente nuestra estrategia más importante, a la que estamos dedicando más recursos, porque nos da acceso a los mercados lejanos que son nuestro objetivo, como Estados Unidos y Canadá, por un lado, y Asia y el Pacífico por otro, obviamente manteniendo nuestro mercado cercano que es España y Europa y lo tenemos bien cubierto. En lo que nos centramos es en ese contacto con las líneas aéreas para establecernos como conexión directa y esto se producirá a medida que vayan comprando nuevos aviones e incorporándolos a sus compañías, ya que los contratos para el suministro de 40.000 nuevas aeronaves se paralizó con la pandemia. Ahora se han vuelto a reactivar y supone nuevos destinos donde Andalucía estará presente.