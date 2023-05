Sánchez se olvida de la sequía desde su mitin en Andalucía y 'usa' a Espadas

El secretario general del PSOE ha participado en un mitin en Jerez en el que no ha hecho mención a los problemas sobre la sequía, que sólo le ha servido a Espadas para atacar a Moreno.

Pedro Sánchez ha protagonizado este martes su segundo y último acto en Andalucía antes de las elecciones del 28 de mayo. Así que desde Jerez de la Frontera se ha lanzado a enumerar lo que considera como sus grandes 'logros' de esta legislatura y los problemas que se ha encontrado. Ha recordado la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, el volcán de La Palma, para presumir de algunas de sus leyes como la última de paridad, pero se ha olvidado de citar la Ley del 'sólo sí es sí' o las medidas para paliar la dura sequía que sufre Andalucía.

Ningún anuncio ni preocupación al respecto de la falta de agua, debe ser que estaba lloviendo por primera vez desde hace meses y se olvidó de la situación de la región. Tampoco ha mostrado sensibilidad por la situación de los funcionarios de justicia que han protestado a su llegada al acto. Para hablar de la sequía estaba preparado el secretario del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha centrado su intervención previa a Sánchez en atacar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ley educativa, ley de vivienda, ley de memoria democrática, ley de eutanasia, los fondos europeos...



Todo eso lo hemos hecho a pesar de una pandemia, un volcán y la guerra de Putin.



Imaginad lo que vamos a ser capaces de hacer con el viento a favor.#LoQueVotasImporta pic.twitter.com/X97Rxvmw9b — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 23, 2023

Pero, tras el ataque, no ha habido ni una sóla propuesta ni solución para los agricultores, ni para los ganaderos, ni para los espacios naturales, ni por parte de Sánchez ni de Espadas. La sequía sólo le sirve al PSOE como arma electoral, porque ni siquiera se ha comprometido a ejecutar las obras que aprobó cuando llegó a Moncloa y que están sin realizar.

Espadas y Yolanda Díaz agradecidos con Sánchez

Pero el 'fiel escudero' de Espadas ha salido al atril para agradecer a Sánchez todo lo que ha invertido en Andalucía en estos años y confiar en la victoria en Cádiz y en Jerez, a pesar de que tienen los sondeos en contra. Toda una puesta en escena mientras el Gobierno andauz ha aprobado este martes medidas concretas contra la sequía.

☔️Por fin llueve en #Andalucía, pero no es suficiente. Desde el Gobierno de @JuanMa_Moreno seguimos con nuestra política de planificación, inversión y ejecución frente a la #sequía.👇



✅Autorizada la declaración de emergencia para la Desaladora de Marbella, con casi 3,5 millones pic.twitter.com/OU4jA93x7k — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) May 23, 2023

Los socialistas y sus socios de Gobierno no quieren perder Andalucía y lanzan también a sus ministros al ataque, la útima Yolanda Díaz que acusaba al presidente de la Junta de "devastar" Doñana por el plan de regadíos este lunes desde Sevilla. Unas acusaciones sobre las que el portavoz de la Junta ha preferido no pronunciarse y sólo ha puntualizado: "no puedo decir lo que pienso", ante los "permanentes insultos" hacia el presidente y los "andalucez" por estar en el atril que representa al Gobierno andaluz.