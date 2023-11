El acuerdo de Doñana descoloca a Espadas que arroja una grave acusación a Moreno

La polémica de Doñana y la proposición de ley de ordenación de regadíos había sido hasta ahora un arma arrojadiza que ha utilizado de manera continua el PSOE contra el Ejecutivo de Juanma Moreno. Pero, una vez que se ha firmado el acuerdo por Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y se retira la ley de su tramitación parlamentaria, se le acaban los argumentos a los socialistas para atacar.

El primer acuerdo del Gobierno de Sánchez de la legislatura ha sido con una comunidad del PP y ha dejado descolocado al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que este martes ha optado por reivindicar su figura como "parte" del acuerdo por Doñana. Sin embargo, ni la Junta, ni el ministerio, ni los agricultores afectados han nombrado a Espadas en estas negociaciones.

Me considero parte del acuerdo sobre Doñana, porque he contribuido estos meses a que Moreno Bonilla cambiara de opinión sobre una promesa que no podía cumplir.



Su proposición de ley era un despropósito.