La polémica lista verde de UICN esconde una posible 'venganza' contra la Junta

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno retiró una subvención de 140.000 euros que se concedía al colectivo privado, que pone en 'cuarentena' en su lista verde a Doñana y Sierra Nevada.

La organización privada Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) ha desatado de nuevo la polémica en torno a la conservación de dos de los espacios naturales más valiosos de Andalucía, los parque Nacionales de Doñana y Sierra Nevada.

La entidad, poco conocida para el público en general, ha puesto la nota discordante, tratando de empañar el clima favorable que se respiraba tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Junta para resolver los problemas de Doñana y los agricultores. Coincide además con la reunión del Consejo de Doñana con todos los implicados y con la formalización de la compra de la finca Veta la Palma por parte de la Junta, que será un salvavidas para el humedal más importante de Europa.

✅Cumplimos. El Consejo de Gobierno da luz verde a formalizar la adquisición por 72,6 millones de euros de la finca Veta La Palma.



📣Es el hito ambiental más importante de #Doñana en los últimos 45 años. pic.twitter.com/UGPlJPJ5V8 — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) December 19, 2023

Ahora, la organización con sede en Suiza pone en cuestión la continuidad de estos dos emblemas naturales de Andalucía en su prestigiosa lista verde, pero su decisión es la que se en estos momentos se carga de incógnitas y sospechas. Los dos parques nacionales optaron a formar parte de esta lista y en el año 2015 se incorporaron a la misma, siendo los únicos de toda España que se incluyen en el listado.

Pero UICN somete a examen a los dos espacios naturales para mantenerlos o sacarlos de la misma y saltan otra vez las alertas. En el caso de Doñana se confirma que ha salido del ranking pero "sigue siendo candidato a cumplir con los criterios y volver a ser incluido en la lista verde", aunque los expertos de la organización ni siquiera han programado una visita al parque, según ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.

Una decisión que no ha sido comunicada oficialmente al Gobierno andaluz, ni tampoco la expresó la propia directora de la UICN, Grethel Aguilar, durante la reunión que tuvo con la delegación andaluza, conformada por el propio presidente Juanma Moreno y los consejeros Fernández-Pacheco y Paradela, en la COP-28 que se ha celebrado recientemente en Dubái. En cuanto a Sierra Nevada, según confirman desde UICN este miércoles "está en pleno proceso de evaluación" y sí han estado durante una semana en el parque granadino.

Una subvención retirada en 2018

A la espera que la entidad confirme si mantiene o no en la lista a estos parques nacionales, asalta una seria duda sobre los intereses que se mueven detrás de esta polémica. Y es que en 2018, nada más acceder al Gobierno de la Junta de Andalucía el PP de Moreno, se retiró una subvención al colectivo de 140.000 euros. Aunque el portavoz andaluz descarta que tenga repercusión en la calificación que haya hecho del Parque de Doñana, todo apunta a que las relaciones con la entidad se enfriaron al mismo tiempo que se cortó la financiación. Fernández-Pacheco ha replicado que "no tiene nada que ver" y no vinculan ambos casos, "creemos que son cosas totalmente diferentes".

Sin embargo, según publica el Diario de Sevilla, la representante de UICN sí aprovechó el encuentro en Dubái con el Gobierno de la Junta para pedirle esa subvención que recibía del Gobierno del PSOE hasta la llegada a San Telmo del equipo de Juanma Moreno.