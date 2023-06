El insólito fichaje a la izquierda del alcalde del PP de Sevilla

La forma de hacer política por parte de los dirigentes del PP en Andalucía está rompiendo los moldes establecidos. Del mismo modo que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, rescató a políticos del extinto partido de Ciudadanos para su nuevo equipo en la Junta, por considerarlos personas con gran capacidad de gestión, ahora llega otro gesto similar, aunque más 'extremo', desde el gobierno local de Sevilla.

El nuevo alcalde José Luis Sanz ha hecho un insólito fichaje pensando en cumplir de la mejor manera con uno de sus compromisos electorales prioritarios, como es acabar con la degradación en muchas zonas de la ciudad y la pobreza. Así que suma a su equipo, como asesora técnica del área municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales a la exconcejal Sandra Heredia, quien concurrió a las últimas elecciones locales como candidata de la formación que lidera Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía.

Heredia no consiguió obtener el acta de edil con la formación anticapitalista y andalucista tras los comicios del 28 de mayo. Sin embargo, su perfil profesional como técnica en Inserción Sociolaboral y de Igualdad, con experiencia en barrios desfavorecidos de la capital andaluza y, más concretamente, en el de Polígono Sur, el más pobre de España, la ha llevado a contribuir al proyecto de Sanz, según han confirmado fuentes municipales.

No, no voy a trabajar para el PP voy a trabajar de técnica en servicios sociales en barrios discriminados en Sevilla.



Quien me conoce por mi profesion sabe que llevo muchos años trabajando en proyectos en barrios olvidados completamente por las instituciones,vengo a trabajar.