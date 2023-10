Gibraltar considera una "idea aterradora" la soberanía de España sobre el Peñón

La postura de Gibraltar sobre su futuro es clara: se niegan a que España recupere la colonia británica. Lo ha expresado ante el Cuarto Comité de Descolonización de la ONU ante que la pretensión de España de recuperar la soberanía del Peñón, algo que a juicio del Gobierno cuya dirección acaba de revalidar el primer ministro Fabián Picardo, constituye una "idea aterradora" que equivaldría a "redibujar" una frontera que quedó trazada en el siglo XVIII.

En este caso no ha sido Picardo el defensor de esta tesis, sino el viceministro principal, Joseph García, quien ha vuelto a reclamar el derecho de autodeterminación del Peñón. "Somos un pueblo independiente y distinto de la potencia administradora", ha sostenido, en referencia a Reino Unido. "Un pueblo con el derecho inalienable a la autodeterminación, según el Derecho Internacional", ha acotado.

From the heart of global diplomacy in New York, Deputy Chief Minister Dr Joseph Garcia explains the importance of emphasising Gibraltar’s right to self-determination to every nation in the world and of rejecting the Spanish claim. pic.twitter.com/Z6HNN6lPwn