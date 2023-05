Moreno señala que es el momento del tomar una "decisión drástica"

El líder del PP quiere forzar el cambio en aquellos municipios que llevan décadas sin alternancia y arrebatar al PSOE su hegemonía local porque "Andalucía ya no es un cortijo de nadie".

El Partido Popular quiere acabar con el poder que ostenta el Partido Socialista en los municipios andaluces y pone el foco en aquellos que no han sido capaces de probar en sus gobiernos con otro color político que no sea el del 'puño y la rosa'. Y es que entre los 459 municipios y ciudades andaluzas que están bajo el gobierno del PSOE algunos jamás han experimentado la alternancia política durante toda la etapa democrática.

Al respecto, el líder del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado desde el municipio sevillano de Valencina de Concepción a aprovechar esta cita electoral del próximo 28 de mayo para apostar por el voto que garantiza el cambio, porque "Andalucía ya no es un cortijo de nadie". Por eso, el presidente popular ha apelado a los "votantes socialistas desencantados y a los indecisos" a que "si esta opción la habéis probado de manera reiterada y veis que no funciona, ha llegado el momento de tomar una decisión radical".

Ha llegado el momento de cambiar el voto en los municipios andaluces donde las cosas no funcionan y lleva gobernando toda la vida la misma opción política. Demos el paso. Es lo lógico. Andalucía ya no es un cortijo de nadie. Gestionamos para todos.





Moreno quiere sincronizar al votante y conseguir que coincida el modelo de progreso que funciona en el Gobierno andaluz con el de los municipios, pero también con el de España. Pero para ello, el PP tiene que sacar al PSOE de las instituciones en las que lleva décadas afincado y cuyas acciones poco tienen que ver con las políticas que propone el PP.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no puedo cambiar Andalucía al ritmo que necesitamos si no tengo aliados institucionales", porque "si bajo impuestos y quito trabas y el alcalde los pone, si intento atraer inversiones para generar empleo y productividad y el Ayuntamiento los marea y no facilita las cosas, la inversión y las oportunidades se pierden".

Moreno 'persigue' a Sánchez por el agua

Por eso, tras mostrarse "orgulloso e ilusionado" por haber logrado que Andalucía "sea la comunidad con más afiliados a la seguridad social en la industria hotelera", que "haya batido récord en exportaciones y en creación de empresas", o que "haya crecido dos puntos en producción industrial", Moreno ha vuelto manifestar "su desacuerdo con las políticas que se están poniendo en marcha especialmente contra Andalucía desde el Gobierno de Sánchez, como por ejemplo en materia de agua".

Voy a estar encima del Gobierno de la Nación hasta que lleve a cabo las 33 obras hidráulicas que tiene pendientes con #Andalucía.



El agua es vital para los andaluces.





Después de conseguir convertir Andalucía en una referencia nacional, Moreno quiere hacer lo mismo este 28M y ha incidido en la trascendencia de esta cita electoral para vecinos como los de Valencina, que tienen que saber que "no pueden volver a jugarse su futuro a una moneda al aire" y que "no es lo mismo tener un alcalde que luche apasionadamente por sus intereses", en referencia al candidato del PP a la Alcaldía, Ramón Peña, "que tener un alcalde indolente, incapaz e insolvente como lo es el actual regidor socialista".