Teresa Rodríguez se lanza contra la "traición" a Montero: "Una caza de brujas"

La portavoz de Adelante Andalucía sale en defensa de la ministra de Podemos, tras excluirla de las listas de Sumar, a pesar de no ser de "su cuerda" y señala a "las suyas" como responsables.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha salido en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras ser excluida de las listas de la coalición Sumar para las elecciones generales del 23 de julio. El veto a la ministra de Podemos ha hecho a la gaditana sacar la cara por ella, algo que no es habitual, pero en este caso considera que es "una caza de brujas". Rodríguez añade que "como feminista es una derrota para todas" por cuanto su ausencia la interpreta como "vetar desde la cobardía frente a la extrema derecha".

A traves de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, Rodríguez ha sostenido de entrada que "Irene Montero no es precisamente de mi cuerda", para seguidamente analizar esa falta en las listas electorales de la titular del Ministerio de Igualdad desde la perspectiva de la relevancia en las mujeres en la vida política.

Irene Montero no es precisamente de mi cuerda, pero como feminista me parece que vetar desde la cobardía frente a la extrema derecha es una derrota para todas y una victoria para el neomachismo al que cedemos posiciones de avance. https://t.co/IzeW43ySTJ — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) June 12, 2023

La portavoz de Adelante echa más leña al fuego y considera que la exclusión de Montero se justifica "por estar quemada", aunque considera que dentro de esa caza de brujas "al final la antorcha encendida se la han puesto las suyas".

La portavoz de Adelante no duda en señalar la "traición" que ha sufrido Montero, coincidiendo además con sus últimos ataques a Sumar, coalición a la que no se suman los andalucistas de Rodríguez y sigue su camino en solitario presentándose a las generales con una única lista por Cádiz. Adelante no está dispuesto a subordinarse a Yolanda Díaz ni a Izquierda Unida y Podemos, con los que mantiene una tensa relación en el Parlamento andaluz.