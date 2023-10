Zelenski llega por sorpresa a la cumbre de Granada con propuestas bajo el brazo

La presencia del máximo representante de Ucrania, Volodimir Zelenski, para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne este jueves a más de 40 líderes europeos en Granada, se ha confirmado al aterrizar su avión en la ciudad de la Alhambra.

Ni el Gobierno español ni el ucraniano habían querido confirmar antes la presencia de Zelenski en la cita por motivos de seguridad. El presidente ucraniano ya se desplazó a Chisinau (Moldavia) donde tuvo lugar el pasado mes de junio la anterior cumbre de la CPE. En la primera, celebrada en Praga en octubre de 2022 intervino por videoconferencia.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit. Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home. We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…

En esta ocasión llega al encuentro con un objetivo: "garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común europea", ha escrito en un mensaje en X el mandatario, que espera "un día productivo para Ucrania y para Europa en su conjunto", ha confiado.

La guerra en Ucrania marca sin duda el contenido de las dos cumbres europeas, que tienen como uno de sus ejes centrales abordar la ampliación de la Unión Europea. Por ello, Zelenski aterriza en Granada con prioridades para seguir defendiéndose de la invasión rusa. El líder ucraniano ha señalado que, ahora que se aproxima el invierno, se debe "fortalecer la defensa aérea". "Ya hemos sentado las bases para nuevos acuerdos y estamos deseando que sean aprobados e implementados", ha añadido.

As winter approaches, we are making every effort to provide Ukraine with more air defense systems. New decisions are expected from our partners soon. We are also getting ready for active international work. Both this week and next week should yield results for Ukraine. pic.twitter.com/lh5kVpE5hX