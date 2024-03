El alcalde de Sevilla mantiene el pulso con Óscar Puente en las redes y lo reta

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no está dispuesto a dejarse ningunear por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y su peculiar manera de lidiar con sus competencias institucionales a través de las redes sociales. La tensión entre el regidor de la capital andaluza y el ministro de Sánchez se hizo pública este martes, cuando Sanz aseguró que Puente lo había bloqueado de su perfil de la red 'X' tras haberle enviado una carta para abordar las deficiencias en comunicaciones en la ciudad.

La denuncia pública del alcalde recibió la contestación del ministro, que ha asegurado que no había bloqueado al alcalde sevillano en un tono poco respetuoso, tratándose de una relación institucional, y le anuncia que este viernes viaja a la capital usando una expresión cubana "Ya tú sabeh", con la que no se sabe muy bien que trata de transmitir.

Que yo hubiese bloqueado a este señor es perfectamente creíble. De hecho tengo bloqueados a muchos cargos del PP. Y no pasa nada. Sin embargo no es el caso. Un saludo Alcalde. El viernes me paso por tu tierra. Ya tú sabeh! https://t.co/agR1A7R3l5