Espadas se atrinchera, culpa a los resentidos y se compara con Alcaraz

El secretario general del PSOE-A tiene serios problemas tras el batacazo en las elecciones europeas, aunque lejos de la autocrítica o de la dimisión, se equipara al tenista español.

Finalmente el líder del PSOE andaluz ha dado la cara. A Juan Espadas le ha costado casi un día

salir a dar explicaciones tras la derrota en las elecciones al Parlamento Europeo en Andalucía, pero lejos de la asumir el papel de perdedor, el secretario general realiza un análisis de la situación del partido que roza el surrealismo.

Espadas no dimite después de cosechar la cuarta derrota consecutiva frente al PP de Moreno en la comunidad. Desde que lidera el PSOE-A (junio de 2022) ha perdido las elecciones autonómicas, municipales, generales y, ahora, las europeas, por primera vez después de ocho victorias consecutivas.

Sin embargo en su análisis, el socialista ha señalado que en la anterior etapa de Susana Díaz como secretaria general, logró "resultados bastante por debajo del 32,2%" de este domingo, como ocurrió en las elecciones autonómicas de 2018, cuando se situaron en un 28%, y entonces "no hubo ninguna dimisión" por parte de la entonces líder, algo que él mismo respaldó, según ha apuntado.

🔴 La imagen real del mapa de resultados electorales de estas Elecciones Europeas lo deja claro.



El voto del PSOE en Andalucía (18% del voto socialista en España) ha sido fundamental para que el PP no haya obtenido el triunfo absoluto que daban por hecho.



▶️ @_JuanEspadas pic.twitter.com/dt12fAX894 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) June 10, 2024



Espadas, "tenaz" como Alcaraz

Pero, a pesar del rechazo ciudadano en las urnas y de las críticas dentro de sus propias filas, el socialista se aferra al cargo, justificando que el desastre de los comicios europeos no es tal y que "el proyecto político" que él encabeza "no sólo no está agotado, sino que conseguirá su objetivo final dentro de dos años", en 2026, que será cuando se celebren las próximas elecciones a la Junta de Andalucía.

Espadas se atrinchera y no sólo se mantiene como candidato a las autonómicas, sino que intenta a toda costa que no haya debate interno. Así, ante la petición dentro del PSOE andaluz de que se convoque un congreso extraordinario y primarias, el líder socialista se niega y podría retrasar hasta 2025 la celebración del congreso ordinario. Las voces críticas las aparta y sin nombrar a nadie, los sitúa como resentidos que en un momento dado no lograron imponerse en las directivas provinciales.

Pero lo más llamativo de la comparecencia de Espadas tras reunirse con la directiva regional es que se ha comparado con el tenista español Carlos Alcaraz, reciente ganador del Roland Garros, con quien ha asegurado que comparte una cualidad: “A tenacidad no me gana mucha gente".