Picardo acudirá a la negociación de Gibraltar a la que no está invitado Moreno

El Acuerdo sobre Gibraltar está cerca y ya hay fecha para una nueva reunión de los negociadores de la Unión Europea y Reino Unido para definir la relación de la colonia con los 27 estados miembro. Será este jueves en Bruselas para continuar las discusiones al más alto nivel político, en un encuentro al que acudirán el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del asunto, Maros Sefcovic, y el ministro de Exteriores británico, David Cameron; así como el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

On Thursday I will be in Brussels to continue the negotiation of the UK/EU Treaty in respect of #Gibraltar. pic.twitter.com/wYt8BvVCle