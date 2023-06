Vox lo "flipa" ante el cinismo del PSOE con la sequía y les enfrenta a Sánchez

El diputado de Vox Rafael Segovia desmonta el falso interés de los socialistas y da una lección en el Parlamento sobre la situación real de Huelva, los agricultores y el parque de Doñana.

Pocas personas demuestran en el Parlamento andaluz un conocimiento más profundo sobre la provincia de Huelva, sus agricultores y la situación hídrica, como el diputado de Vox, Rafael Segovia, y este jueves en su intervención en el pleno ha vuelto ha dar una 'lección' con datos y con la naturalidad que lo caracteriza, pero también ha puesto contra las cuerdas al Partido Socialista.

Segovia ha criticado, durante el debate de una moción del propio PSOE relativa a recursos hídricos para paliar la sequía en Andalucía, el falso interés por estas infratructuras de los socialistas cuando "ha quedado demostrado" que no tienen ninguna voluntad por ejecutar sus compromisos.

Así, el diputado por Huelva ha calificado como “absolutamente flipante”, el hecho que el PSOE “venga aquí metiendo prisas con las obras hidráulicas a la Junta” mientras mantiene sin ejecutar otras muchas que son competencia del Gobierno de España y que el Ejecutivo de Sánchez no lleva a cabo.

Segovia cuenta con datos lo que pasa en Huelva

El parlamentario de Vox ha puesto el foco en uno de estos compromisos no cumplidos como es la presa de Alcolea, que si estuviera funcionando “podría poner en regadío 24.000 hectáreas” en la provincia de Huelva.

Segovia se ha dirigido a los grupos de la izquierda, asegurando que “es complicado hablar con la gente que no quiere enterarse”, considerando que “cade vez me parece más una sinrazón lo que estamos viviendo en el Parlamento” a cuenta de las obras hidráulicas necesarias en Andalucía y de la utilización política que se está haciendo de Doñana, criminalizando a los agricultores de la zona del Condado de Huelva.

Y sigue su 'lección' con Doñana

Justo en este sentido, Segovia ha lamentado que sea el propio Sánchez quien esté alentando el boicot de Alemania a la fresa de Huelva a cuenta de Doñana, recordando que para regar las 750 hectáreas que se regularizarían con la ley de ordenación de las tierras del Condado de Huelva presentada por VOX y PP en el Parlamento, una ley que, recuerda, “es solo de ordenación del territorio y no toca agua”, pero que “si la tocase” solo se necesitarían 4 hectómetros cúbicos, cuando “en los pantanos de Huelva, a día de hoy, hay embalsados más de 600 hectómetros cúbicos de agua”, por lo que pide que “venga el científico que venga, me encantaría que nos explicara por qué no es posible”.

Todo lo que consume la provincia de Huelva, incluyendo el uso industrial y el agrícola, viene a ser unos 240 hectómetros cúbicos al año, hay reserva de agua para más de dos años suponiendo que no cayese en todo este tiempo ni una sola gota.

Como ha aseverado de manera tajante Segovia, la realización de todas estas obras por parte del Gobierno de España “serían la mayor garantía para el mantenimiento de Doñana”, ha concluido