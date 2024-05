Granada sufre la chapuza del Gobierno y se queda sin fondos para una obra vital

La Junta pide explicaciones tras desvanecerse la financiación de la obra en la presa de Rules, reclamada hace 20 años, el mismo día que Moreno lanza un mensaje directo a Europa.

Han saltado de nuevo todas las alarmas en Andalucía al ver como una de las obras fundamentales previstas para el suministro de agua en la provincia de Granada se queda sin financiación. Se trata de las conducciones de la presa de Rules, que se que fuera de los fondos europeos 'Next Generation' por la chapuza del Gobierno de Sánchez.

La obra, reclamada desde hace más de 20 años, fue adjudicada en el año 2022 y el plazo para terminarla concluye en 2026, pero el último desglosado se encona y no ha avanzado para optar a esta financiación. Y desde la Junta de Andalucía, a través del portavoz Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), han pedido "explicaciones" sobre cómo piensa acometer la financiación de las conexiones de la presa de Rules porque se trata de una gran reserva hídrica de interés general del Estado, que no cuenta con las canalizaciones suficientes para cumplir su principal cometido, que es llevar agua" a los agricultores de la Costa Tropical granadina, una de las más afectadas por la sequía.

La desidia con los agricultores del Gobierno

El consejero ha remarcado que, "después de una negociación no exenta de complicaciones, se alcanzó un acuerdo a través del cual el Gobierno de España iba a financiar el 80% de esa actuación con fondos 'Next Generation'", y "así lo informó en varias ocasiones el propio delegado del Gobierno de España en Andalucía".

"A los agricultores se les pedía la cofinanciación del 20% restante, y la Junta de Andalucía decidió adelantar esos recursos para que los agricultores no se vieran abocados a que la obra no se pudiera ejecutar", ha continuado explicando el consejero antes de agregar que el proyecto, que se adjudicó "en 2022", no está "terminado" aún, por lo que esa obra se ha quedado "fuera del marco 'Next Generation'".

Al respecto, ha comentado que "aquellos que aseguraron que había 105 millones de euros reservados en el marco de los 'Next Generation' para acometer las obras de Rules tendrán que explicar ahora si eso lo van a financiar con otro tipo de fondos europeos, con fondos propios, o es que no lo van a financiar".

Moreno pide sensibilidad a Europa

Un jarro de agua fría que llega el mismo día que el presidente andaluz, Juanma Moreno, alerta sobre la falta de recursos hídricos que sufre la comunidad por el cambio climático. Una situación que persistirá y para la cual tiene que aportar fondos Europa.

Sin agua es imposible el progreso de #Andalucía. Vamos a seguir persuadiendo en Europa para que se destinen fondos añadidos a políticas hidráulicas.



Y es un aliciente que el mensaje empiece a calar.



Queremos competir en igualdad de condiciones.#2ForoCoopAgro pic.twitter.com/yv5o5xxWDz — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 28, 2024

Moreno ha pedido poder competir en igualdad de condiciones con otros territorios porque "Andalucía sin agua no puede progresar".