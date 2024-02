Las palabras de halago de Page a Ábalos que dejan en evidencia su doble moral

El presidente de Castilla-La Mancha defiende la salida del ex ministro “por responsabilidad política” pero en su día lo defendió en el caso Delcy: “le tocan los asuntos espinosos”

El presidente de Castilla-La Mancha, el locuaz Emiliano García-Page, esta vez no se ha mostrado contrario a la estrategia del sanchismo con el asunto de José Luis Ábalos, y se ha unido a la tesis de Ferraz de que el ex ministro “tiene responsabilidad política” por la elección del que fuera su asesor, Koldo García Izaguirre, pese a que éste llegó de la mano de Santos Cerdán, y ha apoyado la marcha de Ábalos del partido. Pero Page olvida que no hace mucho él defendía la labor del ex ministro, incluso en asuntos tan turbios como el caso Delcy.

Precisamente en los días de la tormenta política tras conocerse la reunión de Ábalos en Barajas con vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusada de narcotráfico y que tiene prohibido pisar suelo europeo, Emiliano García-Page fue de los que salió públicamente a dar la cara por Ábalos… al que ahora deja tirado.

El presidente de Castilla-La Mancha señalaba que Ábalos “es de los políticos de España que en su actuación tiene más presente los intereses del Estado, incluso en esta polémica -el caso Delcy- no tengo la más mínima duda de que el interés de Ábalos era atajar asuntos diplomáticos”.

“Sinceramente a Ábalos le toca muchas veces administrar los asuntos más espinosos”, subrayaba Emiliano García-Page en una especie de premonición del caso Koldo, asunto espinoso para el sanchismo donde los haya. El presidente de Castilla-La Mancha continuaba alabando al ex ministro que “cada vez que tenemos un problema conflictivo con las infraestructuras de Castilla-La Mancha no sólo se pone a tiro sino que además colabora”.

Una de las manos derechas de Page, Sergio Gutiérrez, reafirmaba este apoyo a José Luis Ábalos del PSOE manchego: “el ministro es un hombre de Estado que siempre piensa en hacer lo mejor para el país. En la polémica de estos días -el caso Delcy- no me cabe ninguna duda de que su intención siempre fue evitar crisis mayores”. Ahora o permanecen mudos o piden que se vaya coincidiendo en esto con la dirección de Pedro Sánchez.