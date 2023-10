Mañueco intervendrá el jueves en el Senado contra la ley de amnistía de Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participará el próximo jueves 19 de octubre, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en el Senado donde están citados todos los presidentes regionales para debatir sobrel a aplicación efectiva del principio de igualdad ante la ley en el contexto de la posible aprobación de una ley de amnistía por parte de un futuro gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Mañueco responde así a la convocatoria del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es quien a través de la mayoría absoluta de la que goza en el Senado ha impulsado esta iniciativa. No obstante, algunos presidentes autonómicos socialistas han anunciado que no acudirán a la Comisión. Argumentan que no quieren "entrar en ese juego del PP".

Entre los líderes regionales socialistas que no participarán se encuentran María Chivite, presidenta de Navarra, Adrián Barbón, de Asturias y Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha. También se han sumado a esta decisión el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

La creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que consta de 60 senadores, 32 de los cuales pertenecen al Grupo Popular, tiene como objetivo principal "propiciar" que los presidentes autonómicos se pronuncien sobre temas fundamentales como la posible amnistía y los pactos con los independentistas.

El PP, como partido con mayoría absoluta en el Senado, ha sido el impulsor de esta comisión, que se presenta como un espacio único en las Cortes Generales para el Gobierno de España, los líderes regionales y los grupos parlamentarios.

La presidencia de esta comisión recae en la senadora por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, mientras que Antonio Silván, senador por León, ejerce como portavoz de los populares. La primera sesión está programada para dar inicio a las 11 horas de este próximo jueves, con la destacada presencia de Alfonso Fernández Mañueco.

La respuesta del PSOE: cree que el PP usa el Senado como un "ariete" contra Sánchez

En este contexto, Antonio Silván, tras una reunión de la Mesa y Portavoces de la comisión, hizo un llamamiento a todos los presidentes regionales para que cumplan con su "deber político, moral y social" y asistan a la sesión del 19 de octubre. La finalidad de esta sesión es que los líderes regionales se posicionen en sede parlamentaria sobre la posible concesión de una amnistía a los implicados en el procés.

Por su parte, el PSOE ha criticado fuertemente la utilización del Senado por parte del PP como un "ariete" contra el Ejecutivo y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Las fuentes socialistas cuestionaron la forma en que el PP hace uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, especialmente dado que aún no se ha constituido un nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 23-J.